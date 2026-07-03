Sondaggi politici: cala Fratelli d’Italia, crescono Futuro Nazionale, Italia Viva e Azione. Tutti i DATI

Fratelli d’Italia resta il primo partito nelle intenzioni di voto, ma registra una flessione significativa rispetto alla precedente rilevazione. Secondo il sondaggio YouTrend per Sky TG24, il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 26,9%, con una variazione negativa di 0,9 punti rispetto al 18 giugno. Il dato conferma la leadership di FdI, ma segnala anche una fase di arretramento per la principale forza della coalizione di centrodestra. Il partito rimane comunque nettamente davanti agli altri competitor, mantenendo quasi cinque punti di vantaggio sul Partito Democratico.

Il Partito Democratico al 22%, lieve calo per il Pd

Alle spalle di Fratelli d’Italia si colloca il Partito Democratico, che raggiunge il 22,0%. Anche il Pd risulta in calo, seppure in misura più contenuta, con una perdita di 0,2 punti rispetto alla precedente rilevazione. Il distacco tra FdI e Pd resta quindi ampio, ma il calo del primo partito e la sostanziale tenuta dei democratici mantengono aperta la competizione politica nel quadro nazionale. Il dato del Pd conferma il partito come principale forza di opposizione.

Movimento 5 Stelle stabile al terzo posto

Il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica con il 12,0%. Anche in questo caso il dato è in lieve diminuzione, con una perdita di 0,1 punti. Il M5S resta distante dal Partito Democratico, ma mantiene una posizione centrale nello scenario dell’opposizione. La rilevazione fotografa una fase di sostanziale stabilità per il Movimento, senza variazioni rilevanti rispetto al sondaggio precedente.

Forza Italia al 7,6%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%

Nel centrodestra, Forza Italia si attesta al 7,6%, con un calo di 0,6 punti. Il dato segnala una flessione per il partito, che resta comunque davanti alla Lega all’interno della stessa area politica. Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge invece il 6,6%, con una variazione negativa di 0,2 punti. Il risultato mantiene la formazione rossoverde sopra la soglia del 6%, in un quadro generale in cui diversi partiti registrano piccoli arretramenti.

Futuro Nazionale cresce al 6,4%

Tra i dati più rilevanti del sondaggio c’è la crescita di Futuro Nazionale, che arriva al 6,4% e guadagna 0,5 punti rispetto al 18 giugno. È uno degli incrementi più significativi tra i partiti indicati nella rilevazione. Il dato colloca Futuro Nazionale poco sotto Alleanza Verdi-Sinistra e davanti alla Lega. La crescita segnalata dal sondaggio contribuisce a rendere più articolato il quadro politico, soprattutto nell’area intermedia tra le principali forze nazionali e i partiti minori.

Lega in calo al 5,4%

La Lega si ferma al 5,4%, perdendo 0,4 punti. Il partito risulta dunque in diminuzione e si colloca sotto Futuro Nazionale, Alleanza Verdi-Sinistra e Forza Italia. Il dato conferma una fase complessa per la Lega nelle intenzioni di voto, almeno secondo la fotografia offerta dalla rilevazione YouTrend per Sky TG24. All’interno del centrodestra, il partito appare dietro sia a Fratelli d’Italia sia a Forza Italia.

Crescono Azione, Italia Viva e Più Europa

In aumento alcune forze dell’area centrista e liberal-democratica. Azione sale al 3,4%, con un incremento di 0,3 punti. Italia Viva raggiunge il 2,5%, guadagnando 0,4 punti. Anche Più Europa cresce e si porta all’1,3%, con un aumento di 0,3 punti. Questi movimenti segnalano una crescita complessiva di alcune sigle collocate nell’area di centro, pur rimanendo su percentuali inferiori rispetto ai principali partiti. Il dato più consistente tra queste formazioni è quello di Azione, che supera il 3%.

Gli altri partiti: Liberaldemocratici, Ora e Noi Moderati

Tra le forze minori, il Partito Liberaldemocratico viene indicato all’1,1%, in calo di 0,1 punti. Ora si attesta all’1,0%, anch’esso con una variazione negativa di 0,1 punti. Noi Moderati si ferma allo 0,8%, perdendo 0,1 punti rispetto alla rilevazione precedente. La voce Un altro partito raggiunge invece il 3,0%, in aumento di 1,2 punti.

Astensionisti e indecisi al 33,5%, il dato politico più pesante

Il dato più rilevante per leggere il clima politico complessivo riguarda astensionisti e indecisi, che arrivano al 33,5%, con un aumento di 1,2 punti rispetto al 18 giugno. La crescita di questa area segnala una quota molto ampia di elettori che non esprime una scelta definita o che dichiara l’intenzione di non votare. In termini politici, il dato pesa quanto e più delle oscillazioni dei singoli partiti, perché indica un livello elevato di incertezza e distanza dall’offerta politica.

Sondaggi politici, il quadro generale delle intenzioni di voto

La rilevazione YouTrend per Sky TG24 restituisce un quadro in cui Fratelli d’Italia rimane saldamente primo partito con il 26,9%, seguito dal Partito Democratico al 22,0% e dal Movimento 5 Stelle al 12,0%. Più indietro si collocano Forza Italia al 7,6%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%, Futuro Nazionale al 6,4% e Lega al 5,4%. Le variazioni mostrano un arretramento dei principali partiti della maggioranza, con FdI, Forza Italia e Lega tutti in calo, mentre crescono Futuro Nazionale, Azione, Italia Viva e Più Europa. Sullo sfondo resta il dato degli astensionisti e indecisi, che con il 33,5% rappresentano una componente decisiva dello scenario politico fotografato dal sondaggio.