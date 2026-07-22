Sommozzatori di Reggio Calabria nel lago di Vico: da 25 giorni si cerca il marito del ministro Roccella

Venticinquesimo giorno di ricerche nel lago di Vico, nel Viterbese, di Luigi Cavallari, il marito del ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Le operazioni, che proseguono ininterrotte e che finora non hanno dato esito, vedono oggi in campo i sommozzatori provenienti da Reggio Calabria, Teramo e Cagliari, oltre ai soccorritori acquatici con le moto d’acqua e gli esperti topografi per la mappatura delle aree già coperte dalle ricerche. Le condizioni del bacino, con fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta già a pochi metri di profondità, rendono le operazioni particolarmente complesse.

Indispensabili in queste settimane si è rivelato anche l’utilizzo di sonar e robot di ultima generazione in grado di rilevare target a ogni profondità e verificare ogni elemento utile. Cavallari, 84 anni, si era tuffato nel lago dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie. Dall’acqua, però, non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra.