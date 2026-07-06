Sognando Itaca 2026″ approda per la prima volta nello Stretto di Messina

Domani, martedì 7 luglio, alle ore 10.00, nella sala “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Sognando Itaca 2026”, promossa dalla sezione AIL Messina ODV in sinergia con il Comune di Messina, la Capitaneria di Porto di Messina e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche della salute Alessandra Calafiore.

Interverranno inoltre il presidente della sezione AIL Messina Giuseppe Augusto e la consigliera Teresa Donato; il direttore del Centro di Ematologia dell’A.O. Papardo, dott. Donato Mannina, e il dott. Demetrio Gerace del Centro di Ematologia dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”; il comandante della Guardia Costiera di Messina, C.V. (CP) Luciano Pischedda; il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo; e il presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Messina, Alessandro Billè.

L’iniziativa, in programma l’11 e il 12 luglio, approda per la prima volta nello Stretto di Messina

L’iniziativa, in programma l’11 e il 12 luglio, approda per la prima volta nello Stretto di Messina e vedrà riuniti in un unico equipaggio medici, infermieri e pazienti dei Centri di Ematologia dell’A.O. Papardo e dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”. Le attività si svolgeranno a bordo della Blue Angel, imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e concessa gratuitamente dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Messina. “Sognando Itaca” è il progetto nazionale promosso da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – che trasforma la navigazione a vela in un efficace strumento di riabilitazione psicosociale per i pazienti onco-ematologici.

Lontano dalle corsie ospedaliere, la vela diventa occasione di condivisione, inclusione e crescita personale: pazienti e operatori sanitari navigano insieme come un unico equipaggio, riscoprendo, attraverso l’esperienza del mare, fiducia, coraggio e il valore del sostegno reciproco. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma completo della due giorni, gli obiettivi dell’iniziativa e le modalità di svolgimento delle attività.