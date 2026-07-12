Sit-in e raccolta firme per la messa in sicurezza della Fondovalle Tortorici-Bivio Due Fiumare

Si è tenuto sabato 11 luglio a Tortorici il sit-in di sensibilizzazione e raccolta firme promosso dal Comitato, per richiamare l’attenzione sulla condizione della viabilità interna e sulla necessità di interventi concreti per la messa in sicurezza della Fondovalle Tortorici – Bivio Due Fiumare. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Comitato, di numerosi cittadini e simpatizzanti che hanno indossato la maglietta dell’iniziativa, trasformandola in un segno visibile di adesione e sostegno alla mobilitazione.

Nel corso della giornata, la petizione è stata firmata da numerosi cittadini. Tra i firmatari anche l’avv. Salvatore Cipriano, sindaco di Piraino, in quanto fruitore della strada per motivi lavorativi. Ha voluto manifestare la propria attenzione verso una problematica che riguarda non solo Tortorici, ma l’intero comprensorio e i collegamenti tra le aree interne e la fascia costiera.

Tra i primi firmatari della petizione, c’è stato l’on. Calogero Leanza, che aveva già presentato un’interrogazione parlamentare sulla Fondovalle Tortorici – Bivio Due Fiumare, chiedendo alla Regione Siciliana di fare chiarezza sulla titolarità amministrativa e patrimoniale della strada e di avviare interventi urgenti di messa in sicurezza nei tratti più pericolosi.

L’attenzione alla strada è stata riportata anche dall’on. Giuseppe Galluzzo, che ha contattato telefonicamente alcuni rappresentanti del comitato, esprimendo così la propria vicinanza all’iniziativa ed assicurando il proprio impegno per contribuire alla risoluzione della problematica.

“La partecipazione registrata oggi dimostra che il tema della viabilità non è una battaglia personale né una questione di parte, ma un’esigenza reale del territorio”, dichiara il Comitato.

“Cittadini, residenti, lavoratori, studenti, professionisti ed utenti della strada chiedono sicurezza, manutenzione, collegamenti dignitosi e risposte verificabili”.

Al centro della mobilitazione vi è la richiesta di interventi sulla Fondovalle Tortorici – Bivio Due Fiumare, arteria strategica per i collegamenti del territorio nebroideo con la costa, i centri limitrofi e le principali direttrici intercomunali.

Il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, i cittadini che hanno sottoscritto la petizione, i numerosi simpatizzanti che hanno indossato la maglietta del Comitato, quale segno concreto di sostegno alla mobilitazione, e quanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza a questa battaglia per la sicurezza del territorio. Un sentito ringraziamento è rivolto, inoltre, al Circolo dei Maestri di Tortorici, al suo Presidente, Giuseppe Montagno, ed a tutti i soci per il sostegno, la collaborazione e la cortese e generosa ospitalità riservata in occasione dell’iniziativa.

La raccolta firme proseguirà con l’obiettivo di rafforzare una richiesta chiara alle istituzioni competenti: programmare interventi concreti, individuare responsabilità, tempi e risorse, e garantire finalmente condizioni di sicurezza e percorribilità adeguate.

Nei prossimi giorni seguiranno altri sit-in nei Comuni attraversati dalla Fondovalle Tortorici – Bivio Due Fiumare, tra cui Castell’Umberto, San Salvatore di Fitalia e Naso, per coinvolgere tutte le comunità interessate da questa importante arteria viaria ed estenderne la sensibilizzazione.

“La sicurezza dei cittadini, il diritto alla mobilità e la dignità dei territori devono diventare priorità amministrative”, conclude il Comitato.