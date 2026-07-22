Sistema aeroportuale calabrese, i sindacati chiedono un incontro urgente al Presidente Occhiuto

Le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI Calabria hanno trasmesso una nota al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, con la quale chiedono “un incontro urgente sul futuro assetto del sistema aeroportuale calabrese, in vista dell’imminente insediamento del nuovo management della SACAL S.p.A. e della società controllata. La richiesta nasce dalla necessità, rappresentata dalle OO.SS. di avviare un confronto istituzionale sul futuro del Gruppo SACAL attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali comparativamente maggiormente rappresentative”.

FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI ritengono “che una fase così delicata e strategica per il trasporto aereo regionale debba essere accompagnata da un confronto capace di preservare il sistema di relazioni industriali costruito negli anni tra azienda e organizzazioni sindacali. L’obiettivo delle Federazioni è contribuire alla definizione di un percorso che possa coniugare lo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese con la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la valorizzazione delle professionalità e le opportunità di crescita economica, occupazionale e di mobilità per l’intera Calabria”.

Le OO.SS. sono convinte che “il Presidente Occhiuto possa continuare a sostenere quel modello di confronto tra azienda e parti sociali che, negli ultimi tre anni, come è apparso evidente anche nell’ultime ore, ha consentito al sistema aeroportuale regionale calabrese di raggiungere importanti risultati come dimostrato anche dalla sottoscrizione del primo accordo integrativo aziendale nella storia di SACAL, frutto di un percorso costruttivo e condiviso e mai realizzato in precedenza”.