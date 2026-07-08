Siderno, assolto l’ex sindaco e già senatore Pietro Fuda

Il Tribunale di Locri ha pronunciato il verdetto definitivo: l’ex sindaco Pietro Fuda è stato assolto con formula piena. A volte può capitare che gli ingranaggi della macchina giudiziaria si inceppano e colpiscono nel segno sbagliato. E questo è da considerarsi il più immane degli errori che le istituzioni possano compiere contro l’individuo e i valori sacri dell’essere umano; un fallimento sistemico che getta un’onta indelebile sull’intera categoria. È questo il drammatico calvario che ha dovuto attraversare l’ex senatore Pietro Fuda, uscito infine indenne da una tempesta giudiziaria che ha visto crollare ogni singola accusa anche per tutti gli altri imputati.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria aveva scagliato un fendente durissimo, invocando una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione con l’infamante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Un castello accusatorio imponente, secondo cui Fuda avrebbe intrattenuto rapporti oscuri con le consorterie criminali della Locride. Ma quel teorema opprimente oggi si è definitivamente sgretolato. La sentenza di Locri non è solo un atto formale, ma un trionfo della giustizia che squarcia la nebbia dell’ingiustizia e restituisce, finalmente, l’onore, la pace e la serenità a un uomo che ha fatto della lotta per il benessere della propria terra la missione di una vita intera.