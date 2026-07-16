Sicurezza stradale, “la Calabria compie un passo decisivo verso una mobilità più sicura”: la soddisfazione di Martorano (ACI)

L’approvazione all’unanimità della legge sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio regionale della Calabria viene accolta con favore dall’Automobile Club di Reggio Calabria. Il presidente dell’ente e vicepresidente del Comitato regionale ACI Calabria, Giuseppe Martorano, ha espresso vivo apprezzamento per un provvedimento che punta a rafforzare le politiche di prevenzione, educazione e monitoraggio dell’incidentalità sul territorio regionale. “L’unanimità raggiunta in Aula dimostra che la sicurezza stradale è un tema che unisce le istituzioni al di là di ogni appartenenza politica. È una scelta di civiltà che pone al centro la tutela della vita umana, soprattutto quella dei giovani, troppo spesso vittime di tragedie sulle nostre strade”.

Martorano ha sottolineato il ruolo dell’Automobile Club d’Italia nella diffusione della cultura della sicurezza stradale e l’importanza del nuovo quadro normativo regionale. “L’Automobile Club d’Italia – prosegue Martorano – è da oltre un secolo il punto di riferimento nazionale nella promozione della cultura della sicurezza stradale. Da sempre lavoriamo nelle scuole, con le famiglie e con gli enti pubblici per diffondere comportamenti responsabili e una mobilità più consapevole. Questa legge rappresenta un importante cambio di passo perché punta sulla prevenzione, sull’educazione e sulla conoscenza dei dati, strumenti fondamentali per salvare vite umane”.

Il presidente dell’ACI di Reggio Calabria auspica ora una rapida attuazione degli strumenti previsti dalla legge, a partire dal nuovo sistema regionale di monitoraggio dell’incidentalità, dalla Consulta regionale e dalle iniziative di educazione stradale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e delle realtà impegnate nel settore. “Come Automobile Club di Reggio Calabria e Comitato Regionale ACI Calabria – conclude Martorano – confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con la Regione e con tutte le istituzioni. La sicurezza stradale non si costruisce soltanto con le infrastrutture, ma soprattutto attraverso la formazione, la prevenzione e una diffusa cultura del rispetto delle regole. Ogni incidente evitato è una vita salvata e una vittoria per l’intera comunità calabrese”.