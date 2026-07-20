Sicilia, sopralluogo di Sammartino al Gornalunga: “lavori pronti entro ottobre”

“Il Gornalunga è un’arteria vitale per la Piana di Catania, con questi interventi garantiamo maggiore sicurezza ed efficienza per un corso d’acqua essenziale. Il nostro impegno è concludere i lavori nel mese di ottobre”. Ad annunciarlo stamattina è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, nel corso del sopralluogo al cantiere del fiume per verificare “lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica. Gli interventi prevedono, in particolare, la rimozione e la tritatura del materiale vegetale eroso e accumulato, la ricostruzione degli argini in terra, la risagomatura delle savanelle centrali e delle aree di golena interne agli argini”.

Il progetto ha un costo di quasi 8 milioni di euro

Il progetto ha un costo di quasi 8 milioni di euro e riguarda nove chilometri e mezzo di costa, di cui tre di lavori in amministrazione diretta, più la pulizia dell’Oasi del Simeto. Gli interventi rientrano in un piano più ampio di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica dei fiumi nel territorio della Sicilia sud orientale, che prevede un investimento complessivo di oltre 18 milioni di euro. Quella sul Gornalunga è l’ultima azione messa in campo dopo quelle che hanno già interessato l’Anapo, il Dirillo, il Ficuzza e il Benante.