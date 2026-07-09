Sicilia, Socialdemocrazia SD apre una nuova fase: tesseramento, congresso e battaglie sui territori

Socialdemocrazia SD apre in Sicilia una nuova fase politica, organizzativa e programmatica. Una fase di lavoro costante, proposta politica, radicamento territoriale e iniziative concrete sui principali problemi che affliggono l’Isola, alla quale darà manforte il Responsabile nazionale dell’Organizzazione, Claudio Maria Ricozzi (quale Commissario della Regione Sicilia), coadiuvato dal Vicesegretario vicario nazionale, Vicky Amendolia, nonché dai componenti siciliani della Segreteria nazionale, Claudio Melchiorre, Lucia Di Mauro e Giovanni Candido, che coinvolgeranno altre iscritti del partito siciliano nelle varie iniziative da porre in essere. “Il primo obiettivo sarà assicurare una presenza costante, positiva, operativa e concludente sui tavoli locali e regionali dell’area del Terzo Polo, contribuendo con serietà, spirito costruttivo e cultura di governo alla definizione di un progetto riformista credibile, alternativo ai populismi nazionali, sia di destra sia di quella sinistra che ha smarrito il senso della responsabilità istituzionale. La presenza del partito nei tavoli politici territoriali e regionali sarà dunque improntata a lealtà, concretezza e capacità di sintesi”, c’è scritto in una nota.

SD lavorerà “per favorire convergenze tra forze affini, valorizzare le migliori energie civiche e politiche”

SD lavorerà “per favorire convergenze tra forze affini, valorizzare le migliori energie civiche e politiche, costruire percorsi comuni e contribuire alla nascita di un’alternativa riformista fondata su programmi, responsabilità e visione europea. Accanto a questa azione politica, partirà il rilancio del tesseramento in Sicilia, che condurrà, in tempi brevi, alla celebrazione del congresso regionale, che rappresenterà non solo un passaggio statutario, ma un vero momento di confronto democratico, selezione della classe dirigente, definizione della linea politica e rilancio dell’iniziativa del partito nell’Isola. In questa direzione, il prossimo 4 agosto si terrà a Catania una riunione operativa dei componenti siciliani della Segreteria nazionale, chiamati a definire priorità, metodo di lavoro, assetto organizzativo e prime iniziative territoriali”.

La nuova fase di Socialdemocrazia SD Sicilia non sarà soltanto organizzativa

Ma la nuova fase di Socialdemocrazia SD Sicilia “non sarà soltanto organizzativa. Sarà soprattutto politica e programmatica. Il partito intende affrontare con metodo, competenza e determinazione le grandi questioni che da troppo tempo frenano lo sviluppo della Sicilia e incidono sulla qualità della vita dei cittadini: trasporto ferroviario, sanità, disabilità, disagio e devianza giovanile, sicurezza urbana, servizi pubblici essenziali, tutela del patrimonio pubblico e buon andamento della pubblica amministrazione”. Socialdemocrazia SD, tuttavia, “non intende limitarsi alla denuncia o alla discussione. Laddove gli enti pubblici preposti alla soluzione dei problemi dovessero continuare a fare orecchio da mercante, il partito valuterà iniziative mirate nelle sedi amministrative, contabili e giudiziarie competenti, al fine di approfondire i come e i perché di eventuali discrasie, omissioni, disattenzioni o violazioni normative da parte degli enti chiamati a tutelare l’interesse pubblico”.

È questo il metodo già seguito, negli ultimi tempi, in relazione alla vicenda della vendita di asset di maggioranza della SAC, sulla quale Socialdemocrazia SD “ha ritenuto doveroso chiedere chiarezza, trasparenza e verifica del rispetto delle norme, a tutela di una infrastruttura strategica per la Sicilia orientale e per l’intera Regione, facendosi promotore, per iniziativa di Claudio Melchiorre e Vicky Amendolia, di un esposto-segnalazione alle varie Procure (di Catania, Ragusa, Palermo e presso la Corte dei Conti), unitamente a PSI, Partito Liberal Democratico, Socialismo XXI, MEC, Comitato Vussia e Comitato Tutela e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei. Per Socialdemocrazia SD la politica “non può ridursi a presenza mediatica, né a mera testimonianza. Deve tornare a essere studio, proposta, controllo democratico, azione istituzionale e, quando necessario, ferma tutela dell’interesse pubblico”.