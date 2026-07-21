Sicilia: Schifani in difficoltà sul DEFR, la maggioranza viene battuta in Commissione

La I Commissione “Affari Istituzionali” dell’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso parere contrario sulle parti di competenza sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), facendo registrare una significativa battuta d’arresto per la maggioranza. Il parere è stato infatti bocciato con 4 voti contrari e 3 favorevoli, mentre diversi componenti risultavano assenti. Determinante è stato il voto del deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, che ha contribuito a respingere il parere sul documento di programmazione economica della Regione. Hanno votato contro Angelo Cambiano (M5S), Erminia Lidia Adorno (M5S), Mario Giambona (PD) e Giuseppe Lombardo (Sud chiama Nord). A favore, invece, Ignazio Abbate (DC), Stefano Pellegrino (Forza Italia) e Giuseppe Zitelli (Fratelli d’Italia).

“Il voto di oggi certifica le profonde difficoltà della maggioranza anche su uno degli atti più importanti di programmazione economica della Regione. La bocciatura del parere sul DEFR rappresenta un segnale politico inequivocabile e dimostra come il governo non possa più dare per scontati i numeri neppure nelle Commissioni parlamentari”, dichiara il deputato di Sud chiama Nord all’ARS, Giuseppe Lombardo. “Il nostro voto è stato determinante per respingere un documento che riteniamo inadeguato rispetto alle esigenze della Sicilia. È un richiamo alla responsabilità politica e alla necessità che il Governo regionale cambi metodo e contenuti”, conclude Lombardo.