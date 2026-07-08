Sicilia: giovane turista francese si fa male sull’Etna, sul posto il soccorso alpino

Intervento, nel primo pomeriggio di oggi, da parte dei Tecnici della Stazione Etna sud del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai crateri Silvestri superiori della stazione turistica Nicolosi nord. Attivati dalla Centrale Operativa del 118, i tecnici del CNSAS hanno soccorso una giovane turista francese infortunatasi durante una escursione ai crateri Silvestri superiori. Una volta raggiunta l’infortunata e riscontrata una sospetta frattura alla caviglia sinistra, si è provveduto ad immobilizzare, tramite stecco benda e l’applicazione di ghiaccio, l’articolazione interessata. Stabilizzata e imbarellata la giovane è stata trasportata alla base del cratere dove attendeva il personale del 118 che ha provveduto alla sua ospedalizzazione.