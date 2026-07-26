Sicilia: furioso incendio nella zona industriale di Termini Imerese, attivato il Centro operativo comunale

Un incendio di vastissime proporzioni è in corso nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. Le fiamme hanno richiesto l’immediata mobilitazione della macchina dei soccorsi e l’attivazione del Centro operativo comunale, mentre il forte vento continua a rendere particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. A comunicare la gravità della situazione è stata il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. La prima cittadina ha rivolto un appello alla popolazione, chiedendo di limitare gli spostamenti e di non avvicinarsi alle aree interessate dall’emergenza.

Incendio a Termini Imerese, attivato il Centro operativo comunale

L’amministrazione comunale sta seguendo costantemente l’evoluzione dell’incendio nella zona industriale, coordinando gli interventi insieme alle squadre impegnate sul territorio. “E’ in corso un incendio di proporzioni vastissime nella nostra zona industriale. Abbiamo attivato il Centro operativo comunale con tutte le sue funzioni e stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, i gruppi di Protezione civile, le forze dell’ordine, la polizia municipale e tutti gli uomini e le donne che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare l’emergenza”, rimarca. Con queste parole la sindaca ha descritto una situazione complessa, che vede impegnato un ampio dispositivo di sicurezza e soccorso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i gruppi di Protezione civile, le forze dell’ordine e la polizia municipale, insieme a tutte le persone coinvolte nelle attività necessarie a contenere il fronte delle fiamme.

L’appello del sindaco: evitare gli spostamenti non necessari

Nel suo messaggio, Maria Terranova ha “pregato” i cittadini di “evitare gli spostamenti non necessari”. L’invito è stato rivolto alla popolazione mentre proseguono senza sosta le operazioni per fronteggiare l’emergenza e mettere in sicurezza la zona. La presenza di un incendio di dimensioni così estese e le difficoltà provocate dalle condizioni meteorologiche rendono necessario mantenere libere le strade e ridurre gli spostamenti, in modo da non ostacolare i mezzi di soccorso impegnati nell’area industriale. L’amministrazione comunale ha assicurato che la situazione viene monitorata costantemente e che gli aggiornamenti saranno diffusi sulla base dell’evoluzione dell’incendio.

Autostrada A19 riaperta dopo il blocco temporaneo del traffico

L’emergenza ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità. Per precauzione, l’Anas aveva temporaneamente bloccato il traffico sull’autostrada A19 Palermo-Catania, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo. La chiusura è stata adottata come misura precauzionale durante le fasi più delicate dell’emergenza. Successivamente, il tratto interessato è stato riaperto e la circolazione è ripresa. La riapertura dell’autostrada rappresenta un primo segnale di miglioramento sul fronte della viabilità, anche se resta alta l’attenzione per l’evoluzione dell’incendio a Termini Imerese e per le possibili conseguenze legate al vento.

Richiesto l’intervento del Corpo Forestale e dei Canadair

La sindaca ha inoltre comunicato di avere richiesto il supporto del Corpo Forestale e dei Canadair, con l’obiettivo di rafforzare le operazioni di spegnimento e domare le fiamme nel più breve tempo possibile. “Desidero ringraziare – ha aggiunto il primo cittadino del Comune del Palermitano – i colleghi sindaci che stanno offrendo il loro prezioso aiuto. Abbiamo inoltre richiesto l’intervento del corpo Forestale e, pochi minuti fa, quello dei Canadair per contribuire a domare le fiamme il prima possibile. Il vento continua a soffiare con forza e rende le operazioni complesse, ma noi non molliamo.

Siamo presenti, operativi e sul campo, impegnati a tutela della sicurezza della nostra comunità. Siamo sui luoghi de vi terremo costantemente aggiornati”. Nel suo intervento, il primo cittadino ha voluto ringraziare anche i sindaci degli altri Comuni che stanno mettendo a disposizione il proprio aiuto per affrontare l’emergenza.

Il forte vento complica le operazioni di spegnimento

A rendere più difficile il lavoro delle squadre impegnate sul campo è soprattutto il forte vento, che continua a soffiare nell’area e ostacola le operazioni di contenimento dell’incendio. Le condizioni del vento possono favorire la propagazione delle fiamme e rendere più complesso l’intervento degli operatori. Per questo motivo è stato richiesto anche l’impiego dei Canadair, chiamati a contribuire dall’alto alle attività di spegnimento. Nonostante le difficoltà, il sindaco ha ribadito che l’amministrazione e tutte le strutture coinvolte restano operative e presenti sul territorio, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza della comunità.

Soccorsi al lavoro senza sosta nella zona industriale

Nella zona industriale di Termini Imerese prosegue dunque il lavoro congiunto di vigili del fuoco, Protezione civile, forze dell’ordine, polizia municipale e personale impegnato nell’emergenza. Il Centro operativo comunale rimane attivo con tutte le sue funzioni, mentre le autorità seguono l’evolversi della situazione. L’attenzione resta concentrata sulla necessità di contenere le fiamme, proteggere le aree coinvolte e garantire la sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale ha confermato la propria presenza sul campo e l’impegno a fornire aggiornamenti costanti sull’andamento dell’incendio nella zona industriale di Termini Imerese.