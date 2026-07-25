Sicilia, Figuccia (Lega): “giusto riconoscere contratto regionale a dipendenti Seus 118”

“Il personale della Seus 118 rappresenta uno dei pilastri del sistema sanitario siciliano. Si tratta di professionisti che ogni giorno operano con competenza, sacrificio e grande senso del dovere per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Per questo è necessario che le istituzioni diano risposte concrete alle loro legittime aspettative“. Lo dichiara il deputato della Lega e questore dell’Assemblea Regionale Siciliana Vincenzo Figuccia, intervenendo sul confronto avviato in Commissione Salute dedicato al futuro della società partecipata regionale.

Per Figuccia, il riconoscimento del contratto regionale rappresenta “un atto di equità nei confronti di lavoratori che svolgono un servizio essenziale e che meritano di vedere apprezzata la propria professionalità all’interno di una società interamente partecipata dalla Regione Siciliana“.

Il deputato della Lega richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di non disperdere il patrimonio umano e professionale maturato negli anni dagli operatori del 118.

“Molti dipendenti, dopo una vita trascorsa sulle ambulanze, non possono più svolgere le attività operative per ragioni di salute. Sarebbe un grave errore – prosegue Figuccia – perdere il loro bagaglio di esperienza. Occorre avviare percorsi di riqualificazione che consentano loro di continuare a lavorare in funzioni compatibili, mettendo ancora le proprie competenze al servizio del sistema sanitario regionale”.

Altro nodo centrale rimane quello delle assunzioni. “La carenza di personale è ormai strutturale – precisa Figuccia – e rischia di compromettere l’efficienza del servizio. L’autorizzazione all’assunzione di nuovi autisti soccorritori rappresenta certamente un primo passo, ma è evidente che bisogna programmare un piano più ampio di reclutamento attraverso concorsi pubblici, dopo la necessaria ricognizione della dotazione organica. Continuerò a seguire con la massima attenzione questo percorso parlamentare, collaborando con il presidente della VI commissione Giuseppe Laccoto, con il governo regionale e con tutte le forze politiche affinché si arrivi rapidamente a provvedimenti concreti”.