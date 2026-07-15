Sicilia: escursionista colta da malore, intervento del Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di oggi i tecnici della Stazione Etna Sud del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sono stati attivati per prestare soccorso a una turista colta da malore ai laghetti della Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile, in provincia di Siracusa. Partite direttamente dal luogo di un precedente intervento sull’Etna, le squadre dei Tecnici del CNSAS, congiuntamente ai militari del Soccorso Alpino Guardia di Finanza, hanno raggiunto la località degli iblei per soccorrere una turista colta da malore all’interno della nota cava, in prossimità dei laghetti. Una volta raggiunta la donna e verificate le sue condizioni di salute, l’escursionista è stata imbarcata sull’elicottero della Guardia di Finanza decollato dalla base etnea e trasferita nel soprastante parcheggio, dove ad attenderla erano giunti i sanitari del 118 per il trasferimento in ospedale.