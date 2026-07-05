Sicilia: due escursionisti si perdono sulle Alte Madonie, recuperati dal Soccorso Alpino

Due escursionisti di 27 e 26 anni, disorientati nella zona a nord di Monte Cervi, sulle Alte Madonie, sono stati recuperati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nel tardo pomeriggio di domenica la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato la Stazione Palermo del CNSAS per il recupero dei due giovani, che avevano perso l’orientamento durante un’escursione. I due avevano lasciato la propria autovettura a Portella Colla, intraprendendo un percorso che li ha condotti oltre Monte Cervi fino al Vallone Nipitalva, un impervio vallone incassato tra Monte Cervi e Monte Castellaro. Non riuscendo più a orientarsi e con il sopraggiungere del buio, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi

Sono state immediatamente inviate due squadre del Soccorso Alpino: una da Petralia Sottana e una già presente nell’area per attività personale. Grazie alla geolocalizzazione effettuata dai tecnici del CNSAS, i due escursionisti sono stati rapidamente individuati, raggiunti e sottoposti a valutazione sanitaria. Accertate le buone condizioni di salute, sono stati riaccompagnati in sicurezza alla propria autovettura. Il CNSAS ringrazia la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani per la collaborazione.

Prima di ogni escursione, ricorda il CNSAS, è fondamentale:

pianificare l’itinerario tenendo conto dell’orario del tramonto;

portare sempre una lampada frontale con batterie di riserva;

avere con sé un powerbank per garantire l’autonomia del telefono cellulare.

La prevenzione è il primo strumento di sicurezza in montagna.