Sicilia: drammatico incidente stradale sulla statale 410, un morto ed un ferito

Un uomo di 81 anni, Giuseppe Lumera, residente ad Agrigento, ha perso la vita in un grave incidente stradale sulla Statale 410, lungo il tratto che collega Naro con Canicattì. L’anziano viaggiava alla guida di una un’auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si è scontrata frontalmente con un furgone condotto da un giovane di 25 anni. Per Lumera non c’è stato nulla da fare. Il conducente del furgoncino è stato invece soccorso e trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.

Vigili del fuoco e 118 sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno operato nell’area del sinistro per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e consentire le attività di soccorso. Il personale sanitario ha invece prestato assistenza ai conducenti, provvedendo al trasferimento del 25enne in ospedale. La presenza delle squadre di emergenza si è resa necessaria per la gravità dell’impatto e per gestire tutte le operazioni successive allo scontro. La ricostruzione dell’incidente è affidata ai carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro frontale.