Sicilia: colpito da un pallone lo scoppia con un coltello, 81enne denunciato

Un pomeriggio trascorso giocando a calcio in strada si è trasformato in un momento di paura per alcuni ragazzini a Randazzo, dove un uomo di 81 anni ha impugnato un coltello a serramanico e ha tagliato il loro pallone dopo essere stato colpito accidentalmente. L’episodio è avvenuto in via Bonaventura. Secondo quanto ricostruito, il pallone calciato dai giovani avrebbe raggiunto per sbaglio l’anziano, che avrebbe reagito prendendo il coltello e bucando il pallone davanti ai piccoli calciatori. La scena ha provocato paura e sconforto tra i ragazzini presenti. Alcuni adulti che avrebbero assistito all’accaduto hanno quindi deciso di segnalare l’episodio ai Carabinieri, consentendo ai militari di intervenire e rintracciare poco dopo l’uomo.

Pallone tagliato con un coltello a Randazzo

“Ragazzi questo pallone ve lo taglio…’, è la minaccia che torna alla memoria di chi ha giocato a calcio in strada. Ed è quanto messo in atto da un 81enne a Randazzo che, colpito per sbaglio da una pallonata partita da ragazzini che giocavano in via Bonaventura, ha impugnato un coltello a serramanico e ha tagliato il pallone, tra la paura e lo sconforto dei piccoli calciatori, ma anche di qualche adulto che ha segnalato l’accaduto ai carabinieri.” L’episodio richiama una frase spesso associata ai giochi di strada, ma in questo caso la minaccia sarebbe stata concretamente messa in atto. Dopo essere stato raggiunto accidentalmente dalla pallonata, l’81enne avrebbe infatti estratto il coltello e tagliato il pallone utilizzato dai ragazzi. L’accaduto non avrebbe coinvolto fisicamente i giovani, ma il gesto avrebbe generato forte preoccupazione tra i presenti, soprattutto per la presenza dell’arma e per la reazione dell’uomo a un episodio avvenuto durante un normale gioco tra ragazzi.

L’intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione

Dopo la segnalazione, i militari dell’Arma sono intervenuti nella zona di via Bonaventura per verificare quanto accaduto e individuare l’autore del gesto. L’81enne è stato rintracciato poco distante dal luogo dell’episodio. I Carabinieri lo hanno quindi sottoposto a controllo, trovandolo ancora in possesso del coltello a serramanico che sarebbe stato utilizzato per tagliare il pallone. Il rapido intervento dei militari ha permesso di recuperare l’arma e di procedere con gli accertamenti nei confronti dell’uomo.

Sequestrato un coltello lungo 13 centimetri

Il coltello trovato in possesso dell’anziano aveva una lunghezza complessiva di 13 centimetri, con una lama lunga 5 centimetri. L’oggetto è stato sequestrato dai Carabinieri. La presenza del coltello ha portato i militari a procedere nei confronti dell’81enne, dopo aver ricostruito quanto avvenuto poco prima nella strada in cui stavano giocando i ragazzini. Il sequestro dell’arma rappresenta uno degli elementi principali dell’intervento effettuato dai Carabinieri, chiamati sul posto dopo la segnalazione degli adulti presenti.

L’81enne denunciato per porto di armi atti ad offendere

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per porto di armi atti ad offendere. Il provvedimento è scattato dopo che i militari lo hanno trovato in possesso del coltello a serramanico. L’arma è stata sottoposta a sequestro, mentre la posizione dell’81enne è stata segnalata all’autorità competente. L’episodio si è concluso senza che venissero segnalate persone ferite. Restano però la paura vissuta dai piccoli calciatori e lo sconforto per un momento di gioco interrotto dalla reazione dell’anziano.