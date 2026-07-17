Sicilia: 70enne disperso e colto da malore: soccorso dall’Aeronautica Militare e trasferito a Palermo

Nella tarda serata di giovedì 16 luglio, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso a un uomo di circa 70 anni colto da malore nelle campagne nei pressi di Tudia e Resuttano (CL). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo risultava disperso dalla mattinata e versava già in precarie condizioni di salute. L’elicottero ha imbarcato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) all’aeroporto di Palermo Boccadifalco per poi dirigersi verso l’area di intervento.

Sul posto presenti anche squadre di terra del SASS e del 118

Giunto nell’area delle operazioni, l’equipaggio ha effettuato un atterraggio fuori campo in una zona impervia. L’impiego dei visori notturni (NVG) si è rivelato determinante per consentire lo svolgimento dell’intervento in sicurezza. Sul posto presenti anche squadre di terra del SASS e del 118. L’uomo è stato quindi imbarcato a bordo dell’elicottero e successivamente trasportato all’Ospedale Civico di Palermo, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base, riprendendo il servizio di prontezza per la ricerca e il soccorso nazionale.

L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza e il soccorso di persone in grave pericolo, operando anche in condizioni meteorologiche marginali.