Sì, Lotito non è andato alla finale Mondiale per dare priorità alla Reggina. Ma qualcuno c’è rimasto male

“Il fatto che Claudio Lotito non vada a New York non significa che non sia stato invitato da Gianni Infantino“. Lo scrivevamo sabato, su StrettoWeb, per evidenziare quanto la notizia fosse vera, reale e verificata. Lotito a New York – per la finale Mondiale tra Spagna e Argentina – non c’è andato, ma qualche sbadato, fenomeno da social (anche in privato), totalmente fuori strada, e che lo aveva scritto anche prima, si è autosmentito: pensava che, anche la sua, fosse una fake news. Un disastro. Una figuraccia. Gente che, infatti, si è auto-silenziata. E la figuraccia è servita perché, ovviamente, la notizia era vera: è stato lo stesso Lotito a confermare che alla finale Mondiale non è potuto andare, nonostante non lo facesse da semplice tifoso (invitato da Infantino), perché ha scelto di venire a Reggio Calabria per la conferenza. Ha dato la priorità, come scritto sabato su StrettoWeb, alla Reggina.

“Voi siete qui, con questo caldo, e non meritate che io vi possa tradire. Non lo farò. Ma io pure sono venuto qui due giorni non per giocare. Io ieri dovevo andare alla finale dei Mondiali e non ci sono andato per venire qua. E non ci andavo da semplice tifoso” ha detto Lotito nel corso della conferenza stampa. Probabilmente, mentre lo affermava, qualcuno c’è rimasto male. E si è nascosto.