Shorinji Kempo, Italia protagonista a Berlino: folta spedizione da Messina e Reggio Calabria

Dal 31 luglio al 3 agosto il 10° Taikai Europeo e la Sessione di Studio WSKO: atleti e maestri del Sud impegnati negli esami Dan e nelle competizioni Embukai

Federazione Italiana Shorinji Kempo

La Federazione Italiana Shorinji Kempo è pronta a scendere sul tatami della capitale tedesca in occasione del 10° Taikai Europeo e della contestuale Sessione di Studio WSKO (World Shorinji Kempo Organization), in programma a Berlino dal 31 luglio al 3 agosto 2026. L’evento costituisce il vertice della disciplina a livello continentale e vedrà la partecipazione dei massimi esponenti mondiali dello Shorinji Kempo, tra cui Hiroshi Aosaka Sensei (9° Dan Daihanshi, Rappresentante dell’Ufficio Europeo WSKO), Shoji Arai Sensei (7° Dan Seihanshi, Segretario Generale WSKO) e Masaharu Kousaka Sensei (7° Dan Junhanshi) e presieduto da Presidente della World Shorinji Kempo Organization Kouma So.

Programma dell’Evento

Venerdì 31 Luglio 2026 — Sessione Esami: Valutazioni tecnico-teoriche per il conseguimento dei
gradi Dan superiori dinanzi alla commissione internazionale WSKO.
Sabato 1° Agosto 2026 — 10° Taikai Europeo: Cerimonia d’apertura e Embukai.
Domenica 2 e Lunedì 3 Agosto 2026: Sessione di studio.
1. Sessioni di Esame di Grado Superiore (Dan).

Comitato Nord Italia

Candidato 5° Dan: Roberto Pedrola (Torino Branch)
Candidati 4° Dan: Luigi Palmiotti (Italia Como Branch), Raffaele Sala (Saronno Branch).

Comitato Centro Italia

Candidati 6° Dan: Mauro Brunati (Lario Branch), Massimiliano Cirillo (Roma Sud Branch), Massimiliano Rossi (Roma Eur Branch)
Candidati 5° Dan: Giulio Destrero (Roma Ethos Branch), Marco Guglielmino (Pesaro Branch).

Comitato Sud Italia

Candidato 6° Dan: Antonello Bertuccelli (Messina Nord Branch)
Candidato 5° Dan: Antonio Previti (Messina Soprano Branch)
Candidati 4° Dan: Gabriele D’Arrigo (Messina Tremestieri Branch) e Salvatore Romeo (Messina Branch).

2. Competizioni Embukai

Comitato Nord Italia

Categoria Kyu Kenshi Femminile: Nicole Mancarella (2° Kyu) e Sara Bonanno (2° Kyu) (Erba Branch)
Categoria 4° Dan e superiori: Mauro Guaschino (4° Dan) e Nicolò Pugno (3° Dan) (Casale Monferrato Branch), Roberto Capella (4° Dan Milano Branch) e Giacomo Casalnovo (4° Dan Italia Como Branch)

Comitato Centro Italia

Categoria Kyu Kenshi Maschile e misto: Alessio Rossi (2° Kyu) e Alessio Bonardi (2° Kyu) (Roma Branch)
Categoria 4° Dan e superiori: Giulio Destrero (4° Dan Roma Ethos Branch) e Alessandro Rossi (4° Dan Roma Branch) Comitato Sud Italia
Categoria Kyu Kenshi Femminile: Aida Sperinini (2° Kyu) e Karole Cavallaro (3° Kyu) (Reggio Calabria Branch)
Categoria 1° e 2° Dan Maschile e misto: Roberto Visalli (2° Dan) e Massimo Savoca (2° Dan) (Messina Branch)
Categoria 3° Dan Maschile e misto: Giovanni De Luca (3° Dan) e Giovanni Gugliandolo (3° Dan) (Messina Branch), Melanie Rieuwpassa (3° Dan) e Antonino Bonanno (3° Dan) (Messina Est Branch)
Categoria 4° e superiori: Letizia Sculli (5° Dan) e Adriano Sidoti (4° Dan) (Messina Branch), Marco Marchetti (5° Dan, Messina Est Branch) e Massimiliano Fazio (5° Dan, Messina Branch)

“Questo appuntamento rappresenta il culmine di un percorso d’allenamento e crescita. Lo Shorinji Kempo non è soltanto difesa personale e rigore tecnico, ma un sistema formativo globale basato sul rispetto, sulla cooperazione reciproca e sul rafforzamento del carattere individuale.”

Fondato in Giappone nel 1947 da So Doshin, lo Shorinji Kempo coniuga l’efficacia delle tecniche d’autodifesa a una profonda etica filosofica. La Federazione Italiana Shorinji Kempo coordina l’attività dei Branch nazionali, promuovendo il perfezionamento tecnico ed umano in armonia con le direttive della World Shorinji Kempo Organization.

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