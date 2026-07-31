Sgombero Tendopoli San Ferdinando, Gaetano: “giornata storica, parola fine a pagina negativa” | VIDEO

Il commento del sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, dopo lo sgombero definitivo della Tendopoli di San Ferdinando

Gianluca Gaetano sindaco San Ferdinando

Oggi si chiude un capitolo importante, seppur con un’accezione negativa, riguardante la Piana di Gioia Tauro. Sgomberata definitivamente la Tendopoli di San Ferdinando, simbolo di degrado e caporalato. Il comune reggino guarda al futuro con una nuova consapevolezza. Lo annuncia il sindaco Gianluca Gaetano attraverso un video nel quale dichiara: “oggi è una giornata storica per San Ferdinando, ma per tutta la Calabria, perché finalmente mettiamo la parola fine a una pagina molto negativa che ha caratterizzato la nostra storia per molti anni. Si chiude la tendopoli di San Ferdinando e probabilmente, per la prima volta, grazie a una sinergia istituzionale senza precedenti, una cooperazione che ha visto tutti coinvolti, dal governo fino all’ultimo piccolo comune, passando per il terzo settore, la ASP e molti altri soggetti che hanno dato una mano, arriveremo a una soluzione che prevede anche un futuro sostenibile.

Molte volte abbiamo assistito a progetti, a intenzioni, a buoni propositi, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Oggi posso dire con certezza che sono davvero molto molto soddisfatto per il risultato raggiunto e per il fatto che l’abbiamo raggiunto tutti insieme. Ciò però non è la parola fine per quanto riguarda il decreto Caivano bis.

Adesso proseguiamo con tutti gli interventi su San Ferdinando, edilizia scolastica, riqualificazione di Villaggio Vraia, verde pubblico, teatro, auditorium e molto altro. 10 milioni di euro da spendere in città entro un anno. Torneremo a occuparci dei problemi piccoli e grandi dei cittadini con maggior impegno e maggior attenzione dopo aver chiuso due dossier molto importanti che ci hanno assorbito quasi completamente: la protezione del mare e la chiusura della Tendopoli“.

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