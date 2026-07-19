SEUS 118 Messina, soluzione per viaggi gratuiti del personale delle Eolie. Cisl FP: “primo importante risultato”

Si avvicina una soluzione per i lavoratori della SEUS 118 di Messina impegnati quotidianamente nelle isole Eolie e rimasti finora gli unici esclusi dal decreto della Regione Siciliana che prevede misure straordinarie per la gratuità dei collegamenti marittimi destinati al personale che assicura i servizi di emergenza-urgenza nelle isole minori. A renderlo noto sono il responsabile del Dipartimento Seus 118 della Cisl Fp Messina, Francesco Iarrera, e il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, che parlano di “primi importanti risultati” raggiunti grazie all’interlocuzione avviata con l’assessore regionale alle infrastrutture, e con qualche componenti della VI Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana e con il presidente della Seus 118.

“La Seus 118 – dichiarano – ci ha formalmente comunicato che è in corso un confronto con i competenti uffici regionali per risolvere definitivamente la questione da noi sollevata. Si tratta di un segnale concreto che lascia ben sperare e che potrebbe tradursi in un provvedimento già nei prossimi giorni, addirittura prima dell’avvio della prossima legge finanziaria regionale”.

Per la Cisl Fp si tratterebbe di “un atto di grande responsabilità politica” che consentirebbe di eliminare una disparità di trattamento che, fino a oggi, ha penalizzato esclusivamente il personale messinese della SEUS impegnato nelle Eolie. “Questo risultato – proseguono Iarrera e Bicchieri – rappresenta un primo fondamentale traguardo di giustizia, perché supera una discriminazione tra lavoratrici e lavoratori dello stesso ente e ristabilisce un principio di omogeneità territoriale nell’erogazione dei benefici previsti dalla Regione”.

Il sindacato sottolinea come la vertenza si inserisca in un percorso più ampio di tutela dei professionisti della sanità integrata. “Da anni la Cisl Fp Messina porta avanti battaglie per il riconoscimento dei diritti del personale della sanità privata accreditata e dei servizi integrati al Servizio sanitario nazionale. A parità di qualifiche, responsabilità e profili professionali devono corrispondere gli stessi diritti, le medesime tutele e identici riconoscimenti economici e contrattuali”. L’apertura registrata in queste settimane, secondo il sindacato, potrebbe costituire il punto di partenza anche per affrontare altre questioni ancora aperte. Tra queste, il ripristino delle convenzioni per gli autisti soccorritori che hanno conseguito la qualifica di Operatore socio-sanitario attraverso i percorsi formativi regionali presso le Aziende sanitarie provinciali, il rafforzamento delle dotazioni organiche e gli altri temi già all’attenzione dei tavoli negoziali politico-sindacali regionali.

“Il benessere della collettività passa inevitabilmente dalla qualità dei servizi sanitari – concludono Iarrera e Bicchieri – e la SEUS 118 rappresenta una delle strutture più importanti del sistema dell’emergenza-urgenza siciliano. Auspichiamo che nei prossimi giorni possa arrivare il provvedimento atteso, sancendo un importante ristoro economico per il personale Seus di Messina. Sarebbe un risultato ottenuto grazie all’impegno dei lavoratori, della Cisl Fp, della Seus e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, che hanno contribuito in maniera determinante a questa positiva evoluzione della vicenda”.