Sesta Giornata della Legalità: a Cardeto una serata sul tema “Droghe e legalità” | INTERVISTE

Domenica 5 luglio si è svolta, a Cardeto, la sesta Giornata della Legalità, sul tema “Droga e legalità“, un evento focalizzato sulla lotta alla criminalità organizzata e alle dipendenze. Diverse autorità istituzionali e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno discusso l’importanza di informare i cittadini, specialmente i giovani, sui pericoli delle sostanze stupefacenti. Durante il dibattito è emerso come il narcotraffico non sia solo un problema sociale e medico, ma anche una minaccia economica che inquina il mercato legale attraverso il riciclaggio di denaro sporco.

Oltre alla prevenzione, è stato sottolineato il ruolo fondamentale delle comunità di recupero per la riabilitazione sociale dei tossicodipendenti. Nel video sottostante il reportage di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, con le interviste al presidente della Proloco Cardeto, Santo Morabito; al sindaco avv. Daniela Arfuso; al generale della Guardia di Finanzia in quiescenza Pietro Megale; al Tenente Colonnello dei Carabinieri di Reggio Calabria Roberto Guerino Spina; alla dott.ssa Antonella Muscatello, Responsabile della Comunità Terapeutica CE.RE.SO..