Servizio Civile Universale: pubblicate le graduatorie provvisorie del bando per il Comune di Messina

Messina: sono 12 i volontari che potranno collaborare con l’Ente attraverso i progetti approvati. Gli esiti della selezione sono consultabili sul sito di SCANCI

servizio civile

L’Amministrazione comunale di Messina rende noto che sono state pubblicate sul sito di SCANCI le graduatorie provvisorie relative ai progetti del Servizio Civile Universale – Bando SCU 2026 per il Comune di Messina. La selezione consentirà a 12 volontari di svolgere attività di collaborazione con l’Ente nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Universale. I candidati possono consultare l’esito della selezione utilizzando il numero identificativo della propria domanda di partecipazione, riportato in alto a sinistra nel documento e denominato “Riferimento domanda”.

Le graduatorie pubblicate sono provvisorie e diventeranno definitive a seguito a delle verifiche

Le graduatorie pubblicate sono provvisorie e diventeranno definitive a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del bando. L’avvio dei progetti è previsto per il 18 settembre 2026. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: le Operatrici locali di progetto, Annarita Sottile, ai recapiti 338 4712397 e 090 7723731; e Giovanna Quartarone al numero 090 7723499. Gli uffici sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

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