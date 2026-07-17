Serie D, Trapani e Aronica ancora insieme: rinnovata la fiducia tra le parti

“Con grande soddisfazione, la Società comunica il rinnovo della fiducia per la nuova stagione calcistica 2026-2027 a mister Salvatore Aronica, a mister Mirko Spataro (allenatore in seconda), a mister Marco Mazzola (allenatore dei portieri) e al preparatore atletico Prof. Fabio Rizzo. Il club ha scelto di dare continuità al progetto tecnico intrapreso, con l’obiettivo di raggiungere insieme nuovi importanti traguardi sportivi. A mister Aronica e ai suoi collaboratori auguriamo buon lavoro”. Così in una nota il Trapani conferma la fiducia a mister Aronica.

Ricordiamo la situazione del club granata, a cui è stato confermato il -5 in classifica. Antonini spera ancora in una riammissione in Serie C, ma intanto si è mosso sul mercato per provare ad essere protagonista nel girone I di Serie D.