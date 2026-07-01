Serie D, la Vibonese annuncia il nuovo allenatore: tanta esperienza tra Serie C e D

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato a Salvatore Marra la conduzione tecnica della Prima Squadra. Allenatore campano, classe 1973, Marra vanta una consolidata esperienza tra Serie D e Serie C, con un percorso che lo ha visto guidare, tra le altre, Avellino, Acireale, Potenza e Messina. Reduce dall’esperienza a Barcellona Pozzo di Gotto sulla panchina dell’Igea Virtus, Marra è alla sua terza esperienza in Calabria, dopo Castrovillari e Lamezia. Proprio Lamezia rappresenta il punto d’incontro con il Direttore Sportivo Maglia: è lì, ai tempi dell’FC, che i due hanno lavorato fianco a fianco, costruendo quell’intesa e quella condivisione di intenti che si sono rivelate determinanti nella definizione dell’accordo odierno”.

Così, in questa nota, la Vibonese annuncia il nuovo allenatore, l’esperto Salvatore Marra, che vanta un’esperienza importante tra D e C, quest’anno all’Igea Virtus.