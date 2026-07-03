Serie D, la Nissa ingaggia un esperto fantasista

Dopo l’ingaggio del prolifico attaccante Panattoni, la Nissa si assicura un esperto fantasista: si tratta del classe ’94 Giovanbattista Catalano, l’anno scorso alla Vigor Lamezia. “La Nissa è orgogliosa di annunciare l’ingaggio del fantasista Giovanbattista Catalano, classe 1994, calciatore catanzarese di grande spessore tecnico e umano che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoscudata in vista della prossima stagione sportiva. Un talento che accende il gioco, capace di trasformare ogni pallone in un’idea e ogni giocata in spettacolo: estro, fantasia, qualità nell’uno contro uno, visione illuminata e un fiuto del gol che lo rendono un innesto di assoluto prestigio per il reparto offensivo della Nissa. Un profilo completo, che unisce esperienza, leadership e talento puro, forgiato in un percorso calcistico importante tra professionismo e dilettantismo” si legge in una nota del club.

“Nel corso della sua carriera ha vestito, tanto per citarne alcune, le maglie del Pescara in Serie A, della Vigor Lamezia in Serie C, del Messina, Città di Sant’Agata, Corigliano e Ragusa in Serie D lasciando ovunque un’impronta riconoscibile fatta di giocate decisive, continuità e qualità tecniche sopra la media. Il suo percorso parla da sé: nei campionati professionistici ha collezionato oltre cinquanta presenze. In Serie D rimane unprotagonista assoluto con oltre 300 gettoni all’attivo conditi da oltre cinquanta marcature e quasi ottanta assist affermandosi come uno dei fantasisti più incisivi e spettacolari della categoria. Numeri che raccontano la storia di un calciatore capace di incidere ovunque, grazie a tecnica, personalità e straordinaria duttilità nel muoversi tra le linee e sulla trequarti offensiva”.

“L’arrivo di Giovanbattista Catalano rappresenta un segnale forte e chiaro della volontà della Nissa e del patron Luca Giovannone di costruire una squadra ambiziosa, competitiva e ricca di qualità, pronta ad affrontare con coraggio, entusiasmo e determinazione le sfide della nuova stagione. Il Patron, la dirigenza, lo staff tecnico e il direttore Lorenzo Giovannone che ha condotto a buon fine una trattativa difficile nonché tutta la famiglia biancoscudata accolgono con grande entusiasmo Giovanbattista Catalano, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni, emozioni e successi con la maglia della Nissa. Benvenuto in biancoscudato, Giovanbattista!”.