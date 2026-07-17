Serie D, il Siracusa ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno

“Siracusa Calcio 1924 comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Gaspare Cacciola. Mister Cacciola torna in azzurro dopo la promozione in Serie D nella stagione 2022/23 e i record in panchina nell’annata successiva”. Così in una nota il club aretuseo comunica l’ingaggio del nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno. Gaspare Cacciola ha ottenuto infatti la promozione in D tre anni fa. Il club, dopo la travagliata annata passata, con la retrocessione in seguito al fardello della penalizzazione, ha trascorso un’estate calda, dove l’iscrizione è stata anche a rischio.