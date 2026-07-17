Serie D, il Siracusa ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno

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Siracusa Calcio 1924 comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Gaspare Cacciola. Mister Cacciola torna in azzurro dopo la promozione in Serie D nella stagione 2022/23 e i record in panchina nell’annata successiva”. Così in una nota il club aretuseo comunica l’ingaggio del nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno. Gaspare Cacciola ha ottenuto infatti la promozione in D tre anni fa. Il club, dopo la travagliata annata passata, con la retrocessione in seguito al fardello della penalizzazione, ha trascorso un’estate calda, dove l’iscrizione è stata anche a rischio.

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