Serie C, ufficializzato il calendario della nuova stagione: il Catania subito con l’Inter U23

Dopo la definizione dei tre gironi ieri, con l’ufficialità della riammissione del Foggia, la Serie C ha anche reso noto i calendari della nuova stagione. Si inizia il 23 agosto, si finisce il 25 aprile, poi playoff e playout. Tra le grandi protagoniste del girone C, oltre alla retrocessa Bari e alla Salernitana, c’è ancora il Catania, che ci vuole riprovare dopo l’addio con Toscano e l’arrivo di Longo. Per gli etnei l’esordio è in casa, contro l’Inter Under 23. Anche il Crotone esordisce in casa, proprio contro il Foggia. Esordio in trasferta per il Cosenza, a Cerignola.

Di seguito il calendario completo.