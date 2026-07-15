Serie C, NOVA Basket annuncia l’arrivo del play Andrea Pistoia

NOVA Basket è lieta di annunciare l’arrivo di Andrea Pistoia, playmaker classe 2008, per la stagione 2026/2027. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nella costruzione della Prima Squadra ma anche della nuova Under 19 Gold, formazione sulla quale la società ripone grandi aspettative e che sarà chiamata ad affrontare un campionato di alto livello. Andrea sarà uno dei punti di riferimento del gruppo, chiamato a guidarne i ritmi e la crescita all’interno del progetto tecnico.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Basket Academy Catanzaro, Pistoia rappresenta uno dei profili più interessanti della sua generazione. Nel suo percorso di crescita è stato inserito nel roster dell’Under 17 Eccellenza allenata da Andrea Capobianco, allora capo allenatore del Settore Giovanile Nazionale FIP, maturando un’importante esperienza in uno dei vivai più riconosciuti del Sud Italia. Nell’ultima annata ha confermato tutto il proprio valore dividendosi tra Under 19 Eccellenza Nazionale e DR1 con la CCB Catanzaro. Proprio nel campionato senior ha disputato una stagione di assoluto livello, chiudendo con 15.6 punti di media in 29’ di utilizzo nelle 24 presenze ed un career high di 43 punti realizzato contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria B. Nel 2024/25, inoltre, ha inoltre preso parte alla prestigiosa EYBL Under 17, vestendo la maglia degli Svincolati Milazzo, esperienza che ha ulteriormente arricchito il suo percorso tecnico e competitivo.

Playmaker moderno, Andrea abbina velocità, ball-handling e visione di gioco ad una naturale capacità di leggere le situazioni offensive. È un giocatore capace di alzare il ritmo della squadra e creare vantaggi per i compagni, senza rinunciare ad un affidabile tiro dalla media e lunga distanza. Con l’arrivo di Andrea Pistoia, NOVA Basket aggiunge qualità, talento e prospettiva ad un gruppo che continua a prendere forma seguendo una linea precisa: investire sui giovani, valorizzarne il percorso e costruire, stagione dopo stagione, il futuro del club.

“Andrea è un ragazzo che seguivamo da tempo“, afferma Marella Ioppolo, “ha delle qualità tecniche importanti, ma ciò che ci ha convinti è stata la sua mentalità. Il suo percorso dimostra quanto abbia lavorato per arrivare fin qui. Per noi rappresenta perfettamente l’idea di pallacanestro che vogliamo costruire: giovani di prospettiva, pronti a crescere giorno dopo giorno all’interno di un progetto serio e ambizioso“, conclude la Dirigente Responsabile.

Felicità anche nelle parole del ragazzo: “ho scelto la NOVA perché ho percepito fin dal primo momento grande fiducia e tanta voglia di costruire qualcosa di importante. Mi ha colpito il progetto dedicato ai giovani con la partecipazione all’Under 19 GOLD, e la possibilità di continuare il mio percorso di crescita in un ambiente che punta sul lavoro quotidiano. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, iniziare ad allenarmi e dare tutto per questa maglia“.