Serie C, inizia ufficialmente la stagione del Cosenza: al via il pre-ritiro

“Il Cosenza Calcio avvia ufficialmente la stagione calcistica. Oggi è previsto l’arrivo in città dei 23 atleti convocati per il pre-ritiro che saranno ospitati a Villa Fabiano Palace Hotel di Rende. La società procede in maniera spedita per affrontare il prossimo Campionato Nazionale di Serie C 2026/2027. A partire da domani sino al 17 luglio, i calciatori saranno sottoposti alle visite mediche specialistiche e ai primi test fisici che si terranno nel prato dello stadio San Vito – Marulla. Con il direttore sportivo Fabio Lucioni prende così il via il pre-ritiro estivo del Cosenza Calcio che esordirà con la nuova rosa rossoblù il 16 agosto nella Coppa Italia Serie C. Il club apre la stagione con rinnovato entusiasmo. Forza lupi”.

E’ questa la nota ufficiale con cui il Cosenza annuncia l’avvio della nuova stagione. Oggi l’arrivo dei calciatori, domani visite mediche e test fisici, poi l’inizio del ritiro vero e proprio.