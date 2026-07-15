Serie C, il Cosenza ha il nuovo allenatore. E’ Federico Coppitelli: “sensazioni positive, è una piazza importante”

Il Cosenza Calcio ha un nuovo allenatore: è Federico Coppitelli, che succede a Buscé. Un anno di contratto per lui: UEFA Pro Coach, ha 41 anni ed esperienza maturata all’estero con l’NK Osijek in Croazia nella stagione 2024-2025. Nell’ultimo Campionato Nazionale di Serie C ha allenato la Casertana, portando la squadra ai playoff con 66 punti. In passato ha preparato, con ottimi risultati nei rispettivi campionati, i settori giovanili del Torino U19, della Roma U19/U17, del Frosinone U19/U17 e del Lecce U19. Mister Coppitelli è attualmente al lavoro per pianificare la preparazione precampionato.

Queste le sue prime parole: “Cosenza è una piazza che ha una storia calcistica importante. Questo, unito al progetto pensato per la stagione 2026/2027, mi ha spinto a collaborare con il club. Le sensazioni sono positive. C’è tanta gioia e lo spirito corretto per iniziare a lavorare al meglio. Nei prossimi giorni finiremo i test fisici e atletici e poi partiremo per il ritiro. Chiederò ai ragazzi quello che chiedo a me stesso: essere pronti ad affrontare le sfide che ci aspettano. Dovremo mettere in campo la domenica quello che è lo sforzo quotidiano profuso negli allenamenti, l’entusiasmo e la voglia di dare soddisfazioni a noi stessi e a tutte le persone che amano il Cosenza Calcio”.