Serie C, Fabio Lucioni è il nuovo Direttore Sportivo del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida della direzione

sportiva a Fabio Lucioni. Ha 39 anni ed è originario di Terni il nuovo

DS che ha firmato, nella tarda mattinata di oggi, il contratto che lo

lega al club rossoblù. È il suo primo incarico ufficiale da direttore

sportivo, un ruolo che affronta con l’entusiasmo e la determinazione

tipici di una figura ambiziosa e desiderosa di costruire un progetto

proiettato al futuro.

Lucioni, ex difensore centrale di grande esperienza, ha legato il suo nome soprattutto alle maglie di Benevento e Lecce

Lucioni, ex difensore centrale di grande esperienza, ha legato il suo nome soprattutto alle maglie di Benevento e Lecce, club nei quali ha disputato le stagioni più significative della sua carriera, collezionando numerose presenze in Serie A e Serie B. La sua conoscenza profonda dell’ambiente cadetto e la sua sensibilità verso le dinamiche di spogliatoio rappresentano un valore aggiunto per il nuovo corso del Cosenza. Lucioni è già pienamente operativo. Tra

appuntamenti con procuratori e analisi di mercato, sta lavorando

intensamente per rinnovare la rosa. Parallelamente è impegnato nella

ricerca delle migliori strutture per il training dei calciatori, con

sopralluoghi per garantire alla squadra condizioni ottimali di lavoro.

“Ringrazio innanzitutto la società, nella persona del presidente Eugenio Guarascio, che mi sta dando questa grande opportunità. Cercherò in tutti i modi di rendere questa stagione indimenticabile. Vogliamo costruire una squadra giovane – afferma il DS Fabio Lucioni – che possa riportare un sano entusiasmo da parte dei tifosi, perché avremo bisogno del loro sostegno. Mi impegnerò con tutte le mie forze affinché gli obiettivi vengano raggiunti. Stiamo individuando il nuovo allenatore, mentre per quanto riguarda le strutture sportive, abbiamo programmato incontri a stretto giro per verificare le condizioni dei campi”. Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Fabio Lucioni, augurandogli un proficuo lavoro al servizio dei colori rossoblù.