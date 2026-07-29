Serie C, definiti ufficialmente i tre gironi: le 60 squadre partecipanti

Nel girone Sud, riammesso il Foggia, che dopo la retrocessione ha preso il posto della fallita Ternana, unica non iscritta delle 60 aventi diritto

Serie C Logo

Il Consiglio Direttivo della Serie C, nella riunione tenutasi oggi, ha deliberato la composizione dei gironi di terza serie. Tre gironi – al solito A, B e C – e 20 squadre ciascuna, per un totale di 60. Nel girone Sud, riammesso il Foggia, che dopo la retrocessione ha preso il posto della fallita Ternana, unica non iscritta delle 60 aventi diritto. Nel girone C anche le promosse Barletta, Scafatese e Savoia. Il Bari, retrocesso, sarà grande protagonista insieme, probabilmente, a Catania e Salernitana.

Questi i tre gironi.

Girone A Girone B Girone C
AlbinoLeffe Atalanta U23 Altamura
Alcione Milano Campobasso Audace Cerignola
Arzignano Valchiampo Forlì Bari
Carpi Grosseto Barletta
Cittadella Gubbio Casarano
Desenzano Guidonia Montecelio Casertana
Dolomiti Bellunesi Latina Catania
Folgore Caratese Livorno Cavese
Giana Erminio Ostiamare Cosenza
Juventus Next Gen Perugia Crotone
Lecco Pescara Foggia
Lumezzane Pianese Giugliano
Novara Pineto Inter U23
Ospitaletto Franciacorta Ravenna Monopoli
Pergolettese Reggiana Picerno
Pro Vercelli Sambenedettese Potenza
Renate Spezia Salernitana
Trento Torres Savoia
Treviso Vado Scafatese
Union Brescia Vis Pesaro Sorrento

Queste le date della prossima stagione:

Inizio: DOMENICA 23 AGOSTO 2026

Termine: DOMENICA 25 APRILE 2027

Sosta: DOMENICA 27 DICEMBRE 2026

Turni Infrasettimanali:

  • MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026
  • MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2027
  • MERCOLEDÌ 03 MARZO 2027
Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google