Serie C, definiti ufficialmente i tre gironi: le 60 squadre partecipanti

Il Consiglio Direttivo della Serie C, nella riunione tenutasi oggi, ha deliberato la composizione dei gironi di terza serie. Tre gironi – al solito A, B e C – e 20 squadre ciascuna, per un totale di 60. Nel girone Sud, riammesso il Foggia, che dopo la retrocessione ha preso il posto della fallita Ternana, unica non iscritta delle 60 aventi diritto. Nel girone C anche le promosse Barletta, Scafatese e Savoia. Il Bari, retrocesso, sarà grande protagonista insieme, probabilmente, a Catania e Salernitana.

Questi i tre gironi.