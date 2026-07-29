Serie C, definiti ufficialmente i tre gironi: le 60 squadre partecipanti

Il Consiglio Direttivo della Serie C, nella riunione tenutasi oggi, ha deliberato la composizione dei gironi di terza serie. Tre gironi – al solito A, B e C – e 20 squadre ciascuna, per un totale di 60. Nel girone Sud, riammesso il Foggia, che dopo la retrocessione ha preso il posto della fallita Ternana, unica non iscritta delle 60 aventi diritto. Nel girone C anche le promosse Barletta, Scafatese e Savoia. Il Bari, retrocesso, sarà grande protagonista insieme, probabilmente, a Catania e Salernitana.
Questi i tre gironi.
|Girone A
|Girone B
|Girone C
|AlbinoLeffe
|Atalanta U23
|Altamura
|Alcione Milano
|Campobasso
|Audace Cerignola
|Arzignano Valchiampo
|Forlì
|Bari
|Carpi
|Grosseto
|Barletta
|Cittadella
|Gubbio
|Casarano
|Desenzano
|Guidonia Montecelio
|Casertana
|Dolomiti Bellunesi
|Latina
|Catania
|Folgore Caratese
|Livorno
|Cavese
|Giana Erminio
|Ostiamare
|Cosenza
|Juventus Next Gen
|Perugia
|Crotone
|Lecco
|Pescara
|Foggia
|Lumezzane
|Pianese
|Giugliano
|Novara
|Pineto
|Inter U23
|Ospitaletto Franciacorta
|Ravenna
|Monopoli
|Pergolettese
|Reggiana
|Picerno
|Pro Vercelli
|Sambenedettese
|Potenza
|Renate
|Spezia
|Salernitana
|Trento
|Torres
|Savoia
|Treviso
|Vado
|Scafatese
|Union Brescia
|Vis Pesaro
|Sorrento
Queste le date della prossima stagione:
Inizio: DOMENICA 23 AGOSTO 2026
Termine: DOMENICA 25 APRILE 2027
Sosta: DOMENICA 27 DICEMBRE 2026
Turni Infrasettimanali:
- MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026
- MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2027
- MERCOLEDÌ 03 MARZO 2027