Serie C Basket, conferma importante per la Pirossigeno Cosenza: c’è la firma di Ginefra

Simone Ginefra continuerà a vestire il rossoblù. Il capitano della Pirossigeno Cosenza Basket ha firmato il contratto che lo lega alla società per un’altra stagione, la 2026-2027. Un rinnovo atteso, che conferma il ruolo centrale del playmaker nel progetto tecnico e umano della squadra. L’incontro si è svolto al PalaPirossigeno. Presenti il vicepresidente Gaetano Piro, il direttore generale Claudio Carofiglio, il direttore sportivo Fabio Lorenzi e il team manager Davide Durantini.

Una firma che sancisce la continuità di un rapporto nato nella scorsa stagione e cresciuto fino alla storica promozione in Serie C. Come già lo scorso anno, il suo contratto prevede un doppio impegno: in campo con la prima squadra e in panchina come coach di una delle formazioni Under della Pirossigeno. Una scelta che la società ha voluto fortemente, per mettere a frutto la sua esperienza e il suo carisma nella crescita dei giovani talenti del vivaio.

Il vicepresidente Gaetano Piro ha commentato: “simone è molto più di un giocatore per noi. È il simbolo di quello che abbiamo costruito in questa stagione. Averlo ancora con noi, in questa doppia veste, è una garanzia per il presente e per il futuro. La sua esperienza sarà preziosa sia in campo che per i ragazzi del settore giovanile“.

Il direttore sportivo Fabio Lorenzi ha aggiunto: “quando abbiamo pensato al progetto di quest’anno, sapevamo che Simone doveva essere il perno. La sua leadership, la sua intelligenza cestistica e il suo legame con la città sono elementi che non potevamo permetterci di perdere. E la doppia veste di giocatore e allenatore è la soluzione ideale per mettere a disposizione tutto il suo bagaglio“.

Anche il team manager Davide Durantini ha voluto sottolineare l’importanza del rinnovo: “Simone è il primo a dare l’esempio ogni giorno. In campo, in allenamento, fuori. Avere una figura come lui che segue anche i giovani è un valore aggiunto per tutta la società“.

Per Ginefra, un ruolo che unisce l’esperienza sul parquet alla voglia di trasmettere ai più giovani quello che ha imparato in una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Il capitano, che nella scorsa stagione ha già avuto modo di guidare l’Under 19, conferma il suo impegno nel settore giovanile. Con questa firma, la Pirossigeno tiene a Cosenza il suo leader. E affida a lui un pezzo importante del futuro.