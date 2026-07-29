Serie B, vittoria del Catanzaro nel primo test in ritiro: le formazioni schierate da Gorgone

Si è conclusa con il risultato di 3-1 la prima uscita stagionale dell’US Catanzaro. Al Centro Sportivo “Comunale” di Livigno i giallorossi hanno affrontato l’FC Paradiso, formazione del Canton Ticino militante nella Promotion League svizzera, nel primo test della preparazione precampionato. Questo il tabellino con le due formazioni schierate da mister Gorgone nei due tempi.
Primo tempo: US Catanzaro – FC Paradiso 2-1
Marcatori: 17’ Schelotto (P), 24’ Pittarello, 37’ Garnica, 19’ st Koffi.
US Catanzaro 1° tempo (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Postiglione; Candela, Petriccione, Alesi, Garnica; Reita, Di Francesco; Pittarello.
US Catanzaro 2° tempo (3-4-2-1): Marietta; Bashi, Antonini, Verrengia; Estevez, Franky Tchaouna, Petriccione (Alesi 17 st), D’Alessandro; Koffi, Buso; Arditi.
A disposizione: Candela, Seha, Tassoni. Allenatore: Giorgio Gorgone.
FC Paradiso: Pala; Miranda, Plico, Cellamare, Ballerini; Matteucci, Schelotto (Mercuri), Akdemir; Outtara (Montes), Babic (Al Jamur), De Jesus. A disposizione: Aiello, Mocetti, Benacquista, Assui, Xhemaili, De Souza.
Allenatore: Corrado Cotta.
Arbitro: Marco Belingheri di Lecco. Assistenti: Malerba e Stracquadaini.