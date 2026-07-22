Serie B, sorteggiato il calendario del nuovo campionato: il Catanzaro inizia a Vicenza, Palermo in casa

Sono stati sorteggiati i calendari della Serie BKT 2026/2027. La cerimonia si è svolta al Teatro dei Filarmonici di Ascoli, nell’ambito di un evento che ha avuto come ospite d’eccezione Neri Marcorè. Sul palco è intervenuta anche la Legend Daniele Cacia, che insieme al giornalista Nicola Binda si è soffermato sul record di reti registrato nella scorsa stagione del campionato di Serie B a venti squadre. Nel corso dell’evento, il presidente della Lega B Paolo Bedin ha tracciato un bilancio positivo del torneo, sottolineando gli ottimi risultati ottenuti sul fronte della partecipazione del pubblico e dell’audience. Il presidente ha inoltre evidenziato i risultati sportivi maturati sul campo, con l’emersione di numerosi giovani talenti e la tradizionale imprevedibilità che caratterizza il campionato cadetto.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente dell’Associazione italiana calciatori Umberto Calcagno, il presidente dell’Associazione italiana allenatori calcio Renzo Ulivieri e il designatore arbitrale Daniele Orsato. Il saluto iniziale è stato affidato al sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e al presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri, padroni di casa dell’appuntamento. Bedin ha infine ringraziato entrambi per la splendida accoglienza e per l’ospitalità riservata alla manifestazione che ha ufficialmente aperto il percorso verso la nuova stagione della Serie BKT 2026/2027.

Tornando al calendario, il Catanzaro esordisce fuori casa, a Vicenza, mentre il Palermo di Inzaghi se la vedrà in casa con la Juve Stabia. Questo il calendario completo.