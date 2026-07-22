Serie B Nazionale, il ruggito della Leonessa: Brescia, rivale della Viola, firma l’ex Nazionale Burns

Nuovo ruggito della nuova Leonessa. Brescia batte un colpo di mercato importante, una dichiarazione di intenti che risuona forte verso tutte le avversarie, Viola compresa. La squadra lombarda, precipitata dai Playoff di Serie A dopo la contestata cessione del titolo verso Roma, riparte da Christian Burns. Un ritorno importante quello dell’italo-americano, già visto con le maglie di Olimpia Milano, Cantù, Brescia stessa e della Nazionale.

Centro di 203 cm, stazza importante, qualità nelle mani, esperienza e tanta voglia di far bene nonostante i 41 anni da compiere a dicembre. La carta d’identità conta il giusto, soprattutto in questa categoria, visto che Burns è reduce dall’esperienza a Cremona. Per il centro, richiesto espressamente da coach Calvani, è la terza avventura a Brescia dopo l’annata 2016-2017 e il triennio 2020-2023 (chiuso con la Coppa Italia in bacheca).

Burns va ad unirsi a Matteo Da Ros, ex Trieste, Cantù e Udine formando una coppia di lunghi da Serie A.

Viola, attese le prime ufficialità

La Viola lavora sottotraccia per rispondere alla stessa maniera in sede di mercato. Ufficializzato coach Carrea, si attende la raffica tra riconferme e colpi in entrata. Diouf e Taflaj dovrebbero essere i primi tasselli in entrata, entrambi stranieri ma di formazione italiana. Lo sport per il non formato dovrebbe riguardare il ruolo di guardia. Marini e Maresca sicuri della riconferma, quotazioni di Clark in risalita, in discesa quelle di Laganà.