Serie B, il Palermo annuncia l’apertura della campagna abbonamenti: scelto uno slogan speciale | INFO e PREZZI

Prenderà il via giovedì 16 luglio la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Palermo nel campionato di Serie BKT 2026-2027. Ad accompagnare la nuova campagna sarà il claim “A chi appartieni”, un omaggio a un’espressione idiomatica profondamente radicata nella cultura siciliana, utilizzata per chiedere informazioni sulla famiglia d’origine e sulle persone care. Nel racconto della campagna abbonamenti 2026-2027, la domanda si trasforma in un’affermazione perentoria e in una dichiarazione di appartenenza, espressa attraverso la passione di ogni tifoso e il senso di comunità che unisce generazioni diverse sotto gli stessi colori. Il tema dell’appartenenza, da sempre centrale nel rapporto tra il Club e i sostenitori rosanero, è anche uno dei quattro attributi del nuovo progetto di branding del Palermo FC, avviato in concomitanza con l’inizio della nuova stagione.

Resta fissato a 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione sportiva 2026-2027. I 16.504 abbonati della stagione 2025-2026 avranno la possibilità, durante la fase di prelazione loro riservata, di rinnovare il proprio titolo senza rincari per il terzo anno consecutivo. Sottoscrivere l’abbonamento continuerà a rappresentare la modalità più conveniente per assistere alle partite casalinghe del Palermo. Oltre a garantire il prezzo più basso per singola gara, con un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei biglietti, consentirà di accedere durante la stagione a benefit esclusivi.

Confermata anche la Promo Family, l’iniziativa pensata per favorire la partecipazione delle famiglie allo stadio. La promozione consentirà agli Under 14 di confermare o sottoscrivere un nuovo abbonamento in Gradinata Superiore Laterale a un prezzo agevolato.

Ogni abbonamento contribuirà inoltre con 2 euro allo sviluppo di “Palermo in the Community”, il progetto sociale del Club dedicato alla realizzazione e alla riqualificazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città. L’iniziativa si inserisce nel solco degli analoghi programmi internazionali di City Football Group, che hanno già portato alla creazione di oltre 60 campetti nel mondo. Il progetto ha già trovato una prima concreta applicazione a Palermo con l’inaugurazione del campetto di Piazza Magione, restituito alla comunità come spazio rinnovato e destinato ai più giovani. Tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti 2026-2027 sono disponibili nella sezione dedicata (con tutte le info e i prezzi della campagna abbonamenti).