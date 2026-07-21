Serie B, il Catanzaro comunica il programma delle amichevoli pre-campionato

Il Catanzaro comunica il programma delle amichevoli che accompagneranno la preparazione estiva della squadra allenata da mister Giorgio Gorgone in vista della stagione sportiva 2026/2027. Il primo test è in programma mercoledì 29 luglio, alle ore 17, a Livigno, contro il FC Paradiso. Sempre a Livigno, domenica 2 agosto, con inizio alle ore 17, si disputerà una sfida in famiglia tra Catanzaro A e Catanzaro B.
Conclusa la fase del ritiro, i giallorossi si trasferiranno a Rovato (BS), dove mercoledì 5 agosto, alle ore 17, affronteranno il Giugliano. Il programma si chiuderà giovedì 6 agosto, alle ore 11, con l’amichevole contro la Japan University. Le gare daranno l’opportunità di verificare il lavoro svolto nel corso del ritiro di Livigno e proseguire il percorso di preparazione della squadra in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.