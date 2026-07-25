Sellia Marina, corre a folle velocità sulla Statale 106: 27enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Nella serata di mercoledì 22 luglio, a Sellia Marina (CZ), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà un 27enne della provincia di Crotone, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’intervento è scaturito da alcune segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di utenti della strada, allarmati dalle manovre azzardate e dall’elevata velocità di un’autovettura che procedeva lungo la Strada Statale 106 in direzione Catanzaro-Crotone.

La Centrale Operativa ha immediatamente diramato le ricerche alle pattuglie sul territorio, permettendo ad un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, deputato al pronto intervento, di intercettare e fermare il veicolo nei pressi del centro abitato di Sellia Marina.

A bordo dell’auto viaggiavano il giovane conducente e due coetanei. Durante le fasi del controllo, ai militari sono apparsi immediatamente chiari i sintomi dell’alterazione alcolica. I successivi accertamenti etilometrici hanno confermato un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti consentiti dalla legge, facendo scattare il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro e il contestuale ritiro della patente di guida. L’autovettura è stata, invece, affidata a un amico del giovane, giunto successivamente in Caserma e risultato perfettamente sobrio.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige il principio di non colpevolezza.