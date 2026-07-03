Scuola Calcio Academy Siderno, 4 nuovi arrivi nella squadra Allievi | NOMI

La scuola calcio ASD Academy Siderno comunica i primi acquisti in vista della prossima stagione per il campionato della categoria Allievi. Si tratta di quattro nuovi arrivi. Per la classe 2011 si uniscono al club:
Matteo Stilo (difensore centrale), Cosimo Meleca (difensore e, all’occorrenza, centrocampista),
Walter Calderazzo (centrocampista).
Completa il gruppo degli innesti l’attaccante classe 2010 Antonio Scopelliti.
Nella giornata di oggi, i quattro calciatori si sono legati ufficialmente al club sidernese. La foto ritrae il momento della firma alla presenza del vicepresidente Mario Fuda e del responsabile del settore giovanile Raffaele Stilo.