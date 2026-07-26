Scuderia Aspromonte protagonista negli slalom: vittorie e podi tra Montemaggiore Belsito e Settingiano

Domenica di agonismo pieno quella appena trascorsa per i piloti della Scuderia Aspromonte. Lo slalom di Montemaggiore Belsito in provincia di Palermo ha segnato il rientro ai nastri di partenza dopo tanti anni di stop per il fuoriclasse ragusano Salvatore Licitra, storico portacolori e amico da sempre della Scuderia Aspromonte. Per lui ritorno vincente, con il primo posto in classe RS Plus 2000 sulla consueta Renault Clio Williams. In provincia di Catanzaro, invece, si è disputato lo slalom di Settingiano.

In cose RS 1400 Giovanni Puntorieri si è classificato terzo su Peugeot 106 Rallye mentre Saverio Mallamace ha concluso al quarto posto. Ottima prestazione per Rocco Musolino che ha conquistato la vittoria in classe N 1600 su Peugeot 106, mentre Giovanni Moro su Fiat Cinquecento-Suzuki ha trionfato in classe E1 1150. Paolo Curci, infine, ha vinto in classe A 1150 su Fiat Seicento. Grande soddisfazione per il presidente Lello Pirino e per tutto il direttivo, che si congratula “con i ragazzi per i buoni risultati conseguiti nella giornata odierna”.