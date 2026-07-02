Scontro tra un treno merci ed un autocarro sulla Messina – Palermo, tratta ferroviaria interrotta

Un treno merci si è scontrato con un autocarro lungo la linea Messina-Palermo, nel territorio di Cefalù, in contrada Vallone di Falco. L’incidente ha provocato l’interruzione della tratta ferroviaria, con l’intervento in corso dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, il conducente dell’autocarro ha riportato lievi ferite ed è stato portato in ospedale. Sul treno, invece, si trovavano soltanto i due macchinisti, rimasti illesi.

Tratta ferroviaria interrotta dopo lo scontro

A seguito dell’incidente, la tratta ferroviaria Messina-Palermo è stata interrotta. Il provvedimento si è reso necessario per consentire gli interventi di soccorso, le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area in cui è avvenuto lo scontro. L’interruzione della linea rappresenta l’effetto immediato più significativo per i viaggiatori e per la circolazione ferroviaria. L’incidente, avvenuto a Cefalù, in contrada Vallone di Falco, ha infatti interessato un punto della direttrice ferroviaria utilizzata per i collegamenti lungo la costa tirrenica siciliana. La presenza dei vigili del fuoco sul posto indica la necessità di operare in condizioni di sicurezza, valutando le conseguenze dello scontro tra il treno merci e l’autocarro e garantendo il controllo dell’area coinvolta.

Il conducente dell’autocarro ferito lievemente e portato in ospedale

Il conducente dell’autocarro coinvolto nello scontro ha riportato lievi ferite. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari. Le sue condizioni, secondo quanto riportato, non risulterebbero gravi, ma il trasferimento in ospedale è stato disposto per consentire una valutazione sanitaria completa dopo l’impatto con il treno merci. Il coinvolgimento del mezzo pesante è uno degli elementi centrali dell’incidente. Saranno gli accertamenti successivi a chiarire la dinamica dello scontro avvenuto lungo la Messina-Palermo, nella zona di Cefalù.

Illesi i due macchinisti del treno merci

Sul convoglio ferroviario coinvolto nell’incidente si trovavano soltanto i due macchinisti. Entrambi sono rimasti illesi. Il treno era adibito al trasporto di merci, quindi non viaggiavano passeggeri a bordo. Questo elemento ha evitato conseguenze più ampie sul piano delle persone coinvolte, limitando il bilancio sanitario al ferimento lieve del conducente dell’autocarro. La presenza dei soli macchinisti a bordo del treno merci rappresenta un dato importante nella ricostruzione dell’episodio. Nonostante l’impatto e l’interruzione della tratta ferroviaria, non sono stati segnalati feriti tra il personale ferroviario.

Vigili del fuoco al lavoro in contrada Vallone di Falco

I vigili del fuoco stanno intervenendo nella zona dell’incidente, in contrada Vallone di Falco, nel territorio di Cefalù. Le operazioni riguardano la messa in sicurezza dell’area, il supporto dopo lo scontro e le verifiche necessarie sul luogo dell’impatto. La zona interessata è stata al centro delle attività di soccorso e controllo dopo la collisione tra il treno merci e l’autocarro. L’intervento dei vigili del fuoco è fondamentale per gestire la situazione e consentire, quando possibile, il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la linea. L’incidente ha imposto l’interruzione della circolazione ferroviaria, rendendo necessari controlli accurati prima di qualsiasi riattivazione della tratta.