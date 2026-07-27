Scontri nei cantieri dell’alta velocità Torino-Lione, il Presidente Meloni in Val di Susa

Quattro antagonisti di nazionalità straniera sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino nell’ambito delle indagini sui violenti disordini avvenuti sabato pomeriggio nei pressi dei cantieri Tav in Val di Susa. I quattro sarebbero riconducibili all’area del cosiddetto Blocco Nero. Le loro posizioni restano al vaglio degli inquirenti e, al momento, non sono ancora note le contestazioni che potrebbero essere formulate nei loro confronti. Il fermo rappresenta il primo sviluppo investigativo indicato dopo l’assalto alle aree di cantiere dell’Alta velocità Torino-Lione, durante il quale diverse centinaia di manifestanti avrebbero tentato di superare le difese predisposte attorno alle infrastrutture, affrontando le forze dell’ordine schierate a protezione delle zone interessate.

Centinaia di manifestanti all’assalto delle aree Tav

Secondo quanto riportato, i disordini si sono verificati nel pomeriggio di sabato, quando diverse centinaia di manifestanti si sono avvicinate ai cantieri della Tav in Val di Susa. Una parte dei partecipanti era travisata, indossava abiti neri e utilizzava maschere antigas. Il gruppo ha assaltato i cantieri e attaccato gli operatori delle forze dell’ordine incaricati di proteggere le aree. La dinamica descritta restituisce il quadro di una contestazione degenerata in scontri particolarmente duri. Il bilancio riferito dalla presidente del Consiglio parla di 120 operatori delle forze dell’ordine feriti. Le indagini della Questura di Torino sono ora concentrate sull’identificazione delle persone che avrebbero preso parte alle azioni e sulla ricostruzione delle diverse responsabilità.

I quattro fermati sarebbero vicini al cosiddetto Blocco Nero

Gli investigatori ritengono che i quattro antagonisti fermati possano essere riconducibili all’area del cosiddetto Blocco Nero. Il riferimento riguarda la componente che, secondo quanto emerso, avrebbe partecipato all’assalto indossando indumenti scuri, utilizzando maschere antigas e agendo con il volto coperto. La posizione dei quattro resta tuttavia ancora in fase di valutazione. Il comunicato precisa infatti che gli accertamenti sono in corso e che non si conoscono ancora le contestazioni. Per questa ragione, ogni valutazione sulle singole responsabilità dovrà attendere l’esito del lavoro degli inquirenti. Il fermo si inserisce in un’attività investigativa più ampia, avviata per ricostruire quanto accaduto e individuare gli autori delle condotte contestate durante gli scontri.

Indagini in corso della Questura di Torino

L’attività investigativa è condotta dalla Polizia di Stato della Questura di Torino, chiamata ad analizzare gli episodi verificatisi nei pressi dei cantieri. Gli accertamenti dovranno chiarire la posizione dei quattro fermati, il loro eventuale ruolo negli scontri e le condotte che potranno essere formalmente contestate. Al momento, sulla base delle informazioni contenute nel comunicato, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse. Resta quindi centrale il lavoro degli inquirenti, impegnati a ricostruire le diverse fasi dell’assalto e a individuare le persone coinvolte. La complessità degli scontri, che avrebbero visto la partecipazione di diverse centinaia di manifestanti, richiede una valutazione distinta delle singole posizioni e delle responsabilità personali.

Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli scontri

Dopo i disordini, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa. I due esponenti del governo sono arrivati nelle prime ore della mattina all’aeroporto di Torino Caselle e da lì si sono trasferiti in elicottero verso la valle. Il sopralluogo ha consentito alla presidente del Consiglio e al ministro dell’Interno di osservare direttamente le aree interessate dall’assalto e di incontrare i vertici delle autorità impegnate nella gestione dell’ordine pubblico e nelle successive attività investigative. La visita istituzionale si è svolta mentre proseguivano gli accertamenti sugli scontri e sulle persone che vi avrebbero preso parte.

I vertici della sicurezza presenti al sopralluogo

Ad attendere Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi in Val di Susa c’erano il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore di Torino Massimo Gambino e il prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna. La presenza dei vertici della sicurezza ha accompagnato il sopralluogo del governo nelle zone vicine ai cantieri Tav. Il confronto sul posto si è inserito nella fase successiva ai disordini, caratterizzata dalla ricostruzione degli eventi, dalla valutazione dei danni e dall’identificazione dei manifestanti ritenuti responsabili delle azioni contro le forze dell’ordine. La visita ha assunto anche un valore politico e istituzionale, alla luce del numero di operatori rimasti feriti e della gravità attribuita dal governo a quanto avvenuto.

Il bilancio: 120 operatori delle forze dell’ordine feriti

Il dato più grave emerso riguarda il numero di appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti. Secondo quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio, negli scontri di sabato contro l’infrastruttura dell’Alta velocità Torino-Lione sono rimasti feriti 120 operatori. Il bilancio evidenzia la durezza degli scontri avvenuti nei pressi dei cantieri e costituisce uno degli elementi centrali dell’intervento di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha respinto la definizione degli episodi come semplice dissenso, sostenendo che quanto accaduto debba essere considerato un atto di violenza organizzata e premeditata.

Meloni: “Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata”

Durante il sopralluogo, Giorgia Meloni ha commentato quanto avvenuto e ha chiesto che i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia. “Centoventi operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’Alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata», ha detto la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni ha aggiunto che «noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere”.