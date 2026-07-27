Scilla, Rottamazione Quinques e bilancio: il Consiglio comunale approva le nuove misure

La possibilità per i cittadini di accedere alla “Rottamazione Quinques” rappresenta uno dei provvedimenti di maggiore rilievo approvati durante la seduta odierna del Consiglio comunale, conclusasi in un clima di collaborazione tra i diversi gruppi consiliari. L’assemblea ha affrontato una serie di punti riguardanti la stabilità finanziaria dell’ente, la gestione del patrimonio comunale, la programmazione degli incarichi professionali, la regolamentazione dei tributi e le procedure per l’affidamento degli appalti pubblici.

Sul fronte economico, il Consiglio ha approvato la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2026, confermando la solidità finanziaria dell’ente. Particolare importanza assume l’adesione alla “Rottamazione Quinques”, che permetterà ai cittadini interessati di beneficiare della definizione agevolata dei carichi pendenti. La misura non era stata precedentemente accessibile a causa della specifica situazione finanziaria dell’ente. L’adesione è diventata possibile soltanto in seguito a un recente intervento del legislatore sulla normativa di riferimento. L’aula ha inoltre approvato la rateizzazione del tributo TEFA, il Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali spettante alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023.

Giovanni Santafemia subentra a Carmine Sgarlata

In apertura della seduta, il Consiglio comunale ha preso atto delle dimissioni del consigliere Carmine Sgarlata, presentate in seguito alla sua elezione come consigliere di circoscrizione nel Comune di Reggio Calabria. L’intera compagine di maggioranza ha rivolto un sentito ringraziamento a Sgarlata per l’attività svolta nell’ultimo anno, caratterizzata da dedizione, passione e impegno costante. Una menzione particolare è stata riservata al lavoro portato avanti a favore della comunità di Melia.

Al suo posto è subentrato, attraverso il meccanismo della surroga, il primo dei non eletti, Giovanni Santafemia. Nel suo saluto all’assemblea, il nuovo consigliere ha manifestato l’auspicio di poter rappresentare al meglio le istanze dei cittadini, dichiarandosi disponibile a un confronto costante e costruttivo con l’opposizione, con l’obiettivo di favorire la crescita del territorio.

Aggiornato il Piano delle alienazioni immobiliari

Il Consiglio ha dato il via libera all’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari inserito nel Documento unico di programmazione 2026-2028. L’integrazione di nuove particelle permetterà all’amministrazione di definire alcune pratiche di condono e di procedere alla cessione di piccole porzioni di terreni comunali che non rivestono un interesse collettivo. L’obiettivo è razionalizzare e rendere più efficiente la gestione del patrimonio immobiliare dell’ente.

In una prospettiva di sviluppo e promozione del territorio, l’aula ha approvato il programma di affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2026-2028. Attraverso questo strumento, l’ente potrà avvalersi di professionalità esterne da impiegare nella promozione turistica e nelle attività necessarie alla partecipazione ai bandi di finanziamento. Il programma prevede anche l’introduzione della figura di un Direttore Artistico dedicato al Castello, con il compito di contribuire alla valorizzazione e alla programmazione delle attività del polo culturale cittadino.

Canone patrimoniale, la gestione passa all’Ufficio Tecnico

È stata approvata anche la modifica al regolamento comunale per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. La gestione del tributo passerà formalmente dall’Ufficio Ragioneria all’Ufficio Tecnico. Il trasferimento delle competenze è stato disposto con l’obiettivo di assicurare una maggiore efficienza operativa.

Nell’ambito del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, il Consiglio comunale ha provveduto alla regolarizzazione delle spettanze professionali dei legali Domenico Ruggiero, Simona Annunziata Rita Zumbo, Francesca Pirrotta, Roberta Panuccio, Giuseppina Nuri, Maria Annunziata Gioffrè, Luigi Luppino, Maria Luisa Franchina e Domenico D’Agostino. Sono stati inoltre approvati i debiti relativi ai signori Fortunato Rosaci e Alvaro Antonio e alla società Kernel s.r.l..

Tra gli ultimi provvedimenti approvati figura lo schema di convenzione per l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante Qualificata da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’accordo consentirà all’ente di ricevere il supporto necessario per l’espletamento delle procedure di gara più complesse, nel rispetto delle disposizioni e delle normative vigenti in materia di contratti e appalti pubblici.