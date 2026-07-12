Scilla presa d’assalto dai turisti: boom di presenze nella “Perla della Costa Viola” | INTERVISTA

La stagione balneare a Scilla è ufficialmente entrata nel vivo con una giornata da numeri record. Oggi migliaia di visitatori si sono riversati sulle spiagge e lungo il litorale della celebre località della Costa Viola, trasformandola nella meta preferita di tantissimi bagnanti. Un’affluenza che, secondo quanto rilevato sul territorio, ha raggiunto livelli che normalmente si registrano soltanto nel cuore dell’estate. Famiglie, turisti e residenti hanno scelto Scilla per trascorrere una giornata al mare in serenità con una vista mozzafiato.

La Pro Loco: “Scilla è strapiena di turisti”

A raccontare l’atmosfera vissuta a Scilla è stato il presidente della Pro Loco di Scilla, intervenuto ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “Scilla è strapiena di turisti. C’è da evidenziare che ci sono servizi maggiori rispetto allo scorso anno. L’estate è iniziata molto presto, c’è spazio e vita per tutti”. Le parole del presidente della Pro Loco sottolineano non soltanto la forte presenza di visitatori, ma anche il potenziamento dei servizi disponibili per accogliere il maggiore afflusso turistico durante la stagione estiva.