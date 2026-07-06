Scilla, il 21 luglio la mostra “Dall’Idea alla Forma” | INFO

Opere dei maestri e degli allievi dell’ISA “A. Frangipane” al Castello Ruffo Scilla, martedì 21 luglio – Il Comune di Scilla – Assessorato al Turismo e il Museo d’Arte “A. Frangipane” di Reggio Calabria presentano la mostra “DALL’IDEA ALLA FORMA”, un progetto espositivo congiunto ospitato negli spazi del Castello Ruffo a Scilla. L’esposizione propone un percorso culturale di qualità attraverso opere significative realizzate nei laboratori dell’Istituto Superiore d’Arte “A. Frangipane”. In mostra i lavori di maestri riconosciuti e dei loro allievi della generazione ’70-’80, nel dialogo tra tradizione, ricerca e sperimentazione artistica. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione istituzionale tra i due Enti e al coinvolgimento di:

Avv. Lucia Zavettieri, Dirigente Scolastico e Italo Modafferi, DSGA del Liceo ‘’T.Campanella-M.Preti-A.Frangipane’’;

Annunziato Tripodi, Direttore del Museo d’Arte “A. Frangipane”;

Salvatore Palmeri, Curatore della mostra;

con i contributi critici di Roberta Filardi e Paola Minniti.

“Questa mostra è il risultato di una collaborazione concreta tra Amministrazione e Museo. L’obiettivo è fare di Scilla un punto di riferimento per il turismo culturale in Calabria, dove paesaggio e arte si valorizzano a vicenda”, dichiara Domenico Scarano, Assessore al Turismo del Comune di Scilla. “Con ‘DALL’IDEA ALLA FORMA’ il Museo Frangipane conferma la propria missione di valorizzare le proprie collezioni e il lavoro dell’Istituto, portandolo fuori dalle sedi tradizionali e aprendolo a un pubblico più ampio”, dichiara Annunziato Tripodi, Direttore del Museo d’Arte “A. Frangipane”. Il Comune di Scilla e il Museo Frangipane intendono proseguire questo percorso comune, per consolidare Scilla come destinazione privilegiata per chi cerca arte, storia e paesaggio.

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