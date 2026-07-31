Scilla, gli eventi di agosto dell’Associazione APS Chianalea

L’Associazione APS Chianalea – Scilla è lieta di presentare il programma ufficiale degli eventi culturali e letterari che animeranno il borgo marinaro durante il mese di agosto. Un mese ricco di appuntamenti pensati per valorizzare la bellezza del territorio, promuovere la lettura e offrire momenti di riflessione, condivisione e crescita culturale a residenti e visitatori. La rassegna unisce la suggestione dei luoghi storici di Scilla con la vivacità della proposta letteraria contemporanea.

Il Programma degli Appuntamenti di Agosto

Martedì 4 agosto ore 21.30 Serata insieme per l’autismo. “Unici, Diversi, Uguali “incontro con Angela Villani, Associazione Il Volo delle Farfalle evoluzione autismo

Giovedì 6 agosto ore 21.30 “Il coraggio della memoria, la forza del

futuro” Incontro con Rosanna Scopelliti presidente della Fondazione Scopelliti

futuro” Incontro con Rosanna Scopelliti presidente della Fondazione Scopelliti Lunedi 10 agosto ore 21.30 Diving Center Scilla presenta i fondali della costa viola.

Giovedì 13 agosto ore 21.30 presentazione del libro “SENZA RETI NEL MARE” di Attilio Fusco.

Martedì 18 agosto ore 21.30 Non è amore se fa male ….. incontro con Maria Antonietta Rositani.

Martedi 25 agosto ore 21.30 presentazione del libro “Per la Calabria Selvaggia 109 disegni inediti di EDWARD LEAR” di Raffaele Gaetano

Giovedì 27 ore 21.30 agosto Concerto Bandistico “Banda Città di Scilla”

Lunedi 31 ore 21.30 agosto presentazione del libro “JESSIE WHITE” di Antonella Bertoli

Tutti gli eventi si svolgeranno nella Piazzetta della Chiesa di Porto Salvo a Chianalea – Scilla

“Attraverso questa rassegna estiva vogliamo continuare a fare di Chianalea non solo un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche un punto di riferimento vivo e pulsante per la cultura, la socialità e l’aggregazione sul territorio”. L’associazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Scilla per la concessione del Patrocinio e della logistica, alla cittadinanza, ai partner e a tutti coloro che contribuiscono alla riuscita delle iniziative, rinnovando lo spirito di accoglienza che caratterizza la nostra comunità. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico.