Scilla, gli eventi di agosto dell’Associazione APS Chianalea

L’Associazione APS Chianalea – Scilla è lieta di presentare il programma ufficiale degli eventi culturali e letterari che animeranno il borgo marinaro durante il mese di agosto. Un mese ricco di appuntamenti pensati per valorizzare la bellezza del territorio, promuovere la lettura e offrire momenti di riflessione, condivisione e crescita culturale a residenti e visitatori. La rassegna unisce la suggestione dei luoghi storici di Scilla con la vivacità della proposta letteraria contemporanea.
Il Programma degli Appuntamenti di Agosto
- Martedì 4 agosto ore 21.30 Serata insieme per l’autismo. “Unici, Diversi, Uguali “incontro con Angela Villani, Associazione Il Volo delle Farfalle evoluzione autismo
- Giovedì 6 agosto ore 21.30 “Il coraggio della memoria, la forza del
futuro” Incontro con Rosanna Scopelliti presidente della Fondazione Scopelliti
- Lunedi 10 agosto ore 21.30 Diving Center Scilla presenta i fondali della costa viola.
- Giovedì 13 agosto ore 21.30 presentazione del libro “SENZA RETI NEL MARE” di Attilio Fusco.
- Martedì 18 agosto ore 21.30 Non è amore se fa male ….. incontro con Maria Antonietta Rositani.
- Martedi 25 agosto ore 21.30 presentazione del libro “Per la Calabria Selvaggia 109 disegni inediti di EDWARD LEAR” di Raffaele Gaetano
- Giovedì 27 ore 21.30 agosto Concerto Bandistico “Banda Città di Scilla”
- Lunedi 31 ore 21.30 agosto presentazione del libro “JESSIE WHITE” di Antonella Bertoli
Tutti gli eventi si svolgeranno nella Piazzetta della Chiesa di Porto Salvo a Chianalea – Scilla
“Attraverso questa rassegna estiva vogliamo continuare a fare di Chianalea non solo un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche un punto di riferimento vivo e pulsante per la cultura, la socialità e l’aggregazione sul territorio”. L’associazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Scilla per la concessione del Patrocinio e della logistica, alla cittadinanza, ai partner e a tutti coloro che contribuiscono alla riuscita delle iniziative, rinnovando lo spirito di accoglienza che caratterizza la nostra comunità. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico.