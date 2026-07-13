Scilla, “Dall’idea alla forma”: al Castello Ruffo le opere dei maestri e degli allievi dell’ISA “A. Frangipane”

Il Comune di Scilla – Assessorato al Turismo e il Museo d’Arte “A. Frangipane” di Reggio Calabria presentano la mostra “DALL’IDEA ALLA FORMA”, un progetto espositivo congiunto ospitato negli spazi del Castello Ruffo a Scilla. L’esposizione propone un percorso culturale di qualità attraverso opere significative realizzate nei laboratori dell’Istituto Superiore d’Arte “A. Frangipane”. In mostra i lavori di maestri riconosciuti e dei loro allievi della generazione ’70-’80, in un dialogo tra tradizione, ricerca e sperimentazione artistica. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione istituzionale tra i due enti e al coinvolgimento dell’avv. Lucia Zavettieri, dirigente scolastico, e di Italo Modafferi, DSGA del Liceo “T. Campanella-M. Preti-A. Frangipane”; di Annunziato Tripodi, direttore del Museo d’Arte “A. Frangipane”; e di Salvatore Palmeri, curatore della mostra.

L’iniziativa si avvale inoltre dei contributi critici di Roberta Filardi e Paola Minniti. L’assessore al Turismo del Comune di Scilla, Domenico Scarano, dichiara: “questa mostra è il risultato di una collaborazione concreta tra Amministrazione e Museo. L’obiettivo è fare di Scilla un punto di riferimento per il turismo culturale in Calabria, dove paesaggio e arte si valorizzano a vicenda”

Il direttore del Museo d’Arte “A. Frangipane”, Annunziato Tripodi, afferma: “con ‘DALL’IDEA ALLA FORMA’ il Museo Frangipane conferma la propria missione di valorizzare le proprie collezioni e il lavoro dell’Istituto, portandolo fuori dalle sedi tradizionali e aprendolo a un pubblico più ampio”. Il Comune di Scilla e il Museo Frangipane intendono proseguire questo percorso comune, con l’obiettivo di consolidare Scilla come destinazione privilegiata per chi cerca arte, storia e paesaggio.